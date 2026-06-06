10 مليارات درهم تداولات الأسهم في 5 جلسات

سجلت أسواق المال المحلية تداولات قوية خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم.

وتماسكت مؤشرات الأسهم المحلية مع تباطؤ نسبي في عدد من الأسهم الرئيسية خلال تداولات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع ملحوظة لأسهم في قطاعات رئيسية تصدرتها الصناعة والقطاع المصرفي والتأمين والخدمات.

وبلغت صفقات تداولات أسواق المال المحلية وذلك عبر 233 ألف صفقة تداول خلال 5 جلسات مدفوعة بنشاط ملحوظ لأسهم بعض القطاعات الرئيسية متمثلة في القطاع المالي والصناعات الغذائية والبنوك والتأمين.

وخلال الأسبوع تراجع مؤشر سوق دبي للأوراق المالية 0.1% ليغلق عند مستوى 5768 أمس وحقق سوق دبي المالي حصة 44% من إجمالي السيولة المحققة في الأسواق بتداولات أمس بإجمالي تداولات قيمتها 4.4 مليارات درهم عبر إبرام 92.3 ألف صفقة.

بينما شهد سوق أبوظبي إجمالي 141 ألف صفقة بتداولات 5.6 مليارات درهم، فيما استقر مؤشر السوق عند مستوى 9614 نقطة بتقلص طفيف بلغ 0.3% خلال تداولات الأسبوع.