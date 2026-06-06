أسهم أوروبا تتراجع مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، متجهةً نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض طفيف مع استمرار الضبابية بشأن جهود السلام في الشرق الأوسط، فيما قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر لتنهي موجة صعود قوية على مدى الشهرين الماضيين.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 623.10 نقطة، ويتجه لتسجيل ⁠تراجع أسبوعي بنحو 0.5%.

وبلغ سعر خام برنت 95 دولاراً للبرميل، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، في ظل تراجع فرص التوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران بعد تبادل الضربات في وقت سابق من الأسبوع، بينما لا يزال وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان غير مؤكد.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا التراجعات بانخفاض 2%، متخلية عن بعض المكاسب بعد موجة صعود قوية ارتفعت خلالها أكثر من 33% خلال الشهرين الماضيين، وهو أعلى معدل ارتفاع بين قطاعات المؤشر ستوكس 600.

وأظهرت أسهم التكنولوجيا ⁠في آسيا والولايات المتحدة أيضاً علامات على التباطؤ هذا الأسبوع بعد نتائج مخيبة للآمال لشركة برودكوم، التي تتخذ من الولايات ⁠المتحدة مقراً ⁠لها.

أسهم الرقائق

وتراجعت أسهم شركات الرقائق الأوروبية مثل إنفينيون وأيكسترون بأكثر من أربعة بالمئة لكل منهما، في حين انخفضت أسهم شركات ⁠معدات الذكاء الاصطناعي، ومنها ليجراند وشنايدر إلكتريك، بنحو 1%.

وبالنسبة للشركات البريطانية متوسطة القيمة السوقية، هوى سهم بوديكوت 11% بعد أن قالت شركة خدمات المعالجة الحرارية إن أبولو جلوبال مانجمنت لا تعتزم تقديم عرض استحواذ رسمي عليها.

وفي المقابل، قفز سهم راسبيري باي 11.2% بعدما رفعت شركة الحواسيب أحادية اللوحة توقعاتها لأرباح العام بالكامل، مشيرة إلى أن الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يدفع الأرباح التشغيلية المعدلة إلى مستويات تفوق بكثير توقعات السوق.

زخم التكنولوجيا

وتراجع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أغلق عند مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ⁠وسط تباطؤ الزخم في قطاع التكنولوجيا.

وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 1.58% إلى 66406.17 نقاط، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.

وسجل المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً ارتفاعاً متواضعاً بلغ ‌0.01% إلى 3952.44 نقطة.

وأغلق نيكاي عند أعلى مستوى له على الإطلاق ⁠عند 68402.13 نقطة يوم الأربعاء، وزاد 34% منذ بداية ⁠العام ⁠حتى الآن.

وأغلق المؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا ⁠على انخفاض في الولايات المتحدة، أمس، بعد أن خيبت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية برودكوم توقعات الإيرادات، ما أدى إلى تراجع الحماس بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع 136 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 88 سهماً.