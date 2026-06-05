أسهم التكنولوجيا تهبط بالمؤشرات الاوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الجمعة، ​وتتجه نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض طفيف مع استمرار ‌الضبابية ​بشأن جهود السلام في الشرق الأوسط، فيما قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر لتنهي موجة صعود قوية على مدى الشهرين الماضيين.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 623.10 نقطة، ويتجه لتسجيل ⁠تراجع أسبوعي بنحو 0.5 % .

ووبلغ سعر خام برنت 95 دولارا للبرميل، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، في ظل تراجع فرص التوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران ‌.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا التراجعات بانخفاض 2% ، متخلية ‌عن بعض المكاسب ‌بعد موجة صعود قوية ارتفعت خلالها أكثر من 33 % خلال الشهرين الماضيين، ​وهو أعلى معدل ‌ارتفاع بين ​قطاعات المؤشر ستوكس 600.

وأظهرت أسهم التكنولوجيا ⁠في آسيا والولايات المتحدة أيضا علامات على التباطؤ هذا الأسبوع بعد نتائج مخيبة للآمال لشركة برودكوم التي تتخذ من ​الولايات ⁠المتحدة مقرا ⁠لها.

وتراجعت أسهم شركات الرقائق الأوروبية مثل إنفينيون وأيكسترون بأكثر من 4% لكل منهما، في حين انخفضت أسهم شركات ⁠معدات الذكاء الاصطناعي، ومنها ليجراند وشنايدر إلكتريك، بنحو 1% .

وبالنسبة للشركات البريطانية متوسطة القيمة السوقية، هوى سهم بوديكوت 11 % بعد أن قالت شركة خدمات المعالجة الحرارية إن أبولو جلوبال مانجمنت لا تعتزم تقديم عرض استحواذ ‌رسمي عليها.

وفي المقابل، قفز سهم راسبيري باي 11.2 % بعدما رفعت ​شركة الحواسيب أحادية اللوحة توقعاتها لأرباح العام بالكامل، مشيرة إلى أن الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يدفع الأرباح التشغيلية المعدلة إلى مستويات تفوق بكثير توقعات السوق.