تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم اليابانية في تداولات ​الجمعة بضغط نزول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه ​الموصلات، حيث تراجع المؤشر نيكاي للجلسة الثانية على التوالي بعد أن ‌أغلق عند مستوى ​قياسي في وقت سابق من الأسبوع، مع تباطؤ الزخم في قطاع التكنولوجيا المزدهر. وانخفض نيكاي 1.3% ليختتم التعاملات عند 66588.12 نقطة، محققاً مكاسب 0.3% خلال الأسبوع. وهبط المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقاً 0.07% إلى 3949.09 نقطة.

وأغلق المؤشر نيكاي عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 68402.13 نقطة الأربعاء، وارتفع 34% منذ بداية العام.

وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق المالية: «في حين تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه ​الموصلات، نشهد ⁠مكاسب في ⁠مجموعة واسعة من القطاعات والأسهم الأخرى». وأضاف: «يؤدي نمو الأجور إلى زيادة الاستهلاك، ما يؤدي بدوره إلى تحسن أداء ⁠الشركات ويُعتقد أن هذا يساهم في متانة الأسهم اليابانية عامة».

وصعد 129 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 96 سهماً.

وسجلت أسهم الشركات الموردة لقطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر وانخفض سهم سومكو 7.4% يليه ‌سهم إيبيدن 6.9% ثم سهم طوكيو إلكترون الذي خسر 6.6%.

وكانت أكبر المكاسب من نصيب سهم شركة اليابان ستيل ووركس بارتفاعه 9%، يليه سهم تريند مايكرو الذي تقدم 7.3%، ثم سهم تي اند دي ​هولدنجز مرتفعاً 6.4%.

وختم المؤشر ناسداك الأمريكي، الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا، التعاملات على انخفاض خلال الليل بعد أن جاءت إيرادات شركة برودكوم لصناعة الرقائق الإلكترونية دون التوقعات ‌ما أدى إلى تراجع الحماس بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، تلقت السوق دعماً من بيانات أظهرت ارتفاع الأجور الحقيقية في اليابان ​بنسبة 1.9% في أبريل​، محققة زيادة للشهر الرابع على ⁠التوالي.