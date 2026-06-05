المؤشر نيكاي يتراجع مع تباطؤ زخم قطاع التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ‌الجمعة للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أغلق عند مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ⁠وسط تباطؤ الزخم في قطاع التكنولوجيا.

وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 1.58 بالمئة ‌إلى 66406.17 نقطة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ‌مكاسب أسبوعية طفيفة. وسجل المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا ‌متواضعا بلغ ‌0.01 بالمئة إلى 3952.44.

وأغلق المؤشر نيكاي عند أعلى ‌مستوى له على الإطلاق ⁠عند 68402.13 نقطة يوم الأربعاء. وزاد 34 بالمئة منذ بداية ⁠العام ⁠وحتى الآن.

وأغلق المؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا ⁠على انخفاض في الولايات المتحدة الليلة الماضية بعد أن خيبت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية برودكوم توقعات الإيرادات، ‌مما أدى إلى تراجع الحماس بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع 136 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 88 سهما.