ارتفاع سوقي دبي وأبوظبي وتباين المؤشرات العربية

قاد سوق دبي المالي صعود مؤشرات عدد من أسواق المال العربية، أمس، وصعدت مؤشرات السوق بشكل جماعي وسط عمليات شراء قوية من المستثمرين لاقتناص الفرص كما غلبت الإيجابية على سوق أبوظبي المالي فيما سعت الأسواق العربية إلى استرداد عافيتها بعد موجة تراجعات شبه جماعية في الجلسات السابقة، حيث سجلت المؤشرات العربية حالة من التراجع الجماعي أول من أمس مع تضرر المعنويات بسبب أجواء التوتر في المنطقة.

ومع عودة زخم النشاط حققت العديد من المؤشرات العربية ارتفاعات سعرية متباينة وسط عمليات شراء من الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار ضمن إجراءاتها لإعادة ترتيب المحافظ المالية ونشطت عمليات الشراء على أسهم نوعية في قطاعات رئيسية مثل الصناعة والقطاع المالي والتأمين والاستثمار.

وتخطت قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية أمس، 1.8 مليار درهم وذلك عبر إتمام 38.2 ألف صفقة تداول مدفوعة بنشاط ملحوظ على عدد من الأسهم القيادية في عدد من القطاعات الرئيسية بقيادة القطاع المالي والصناعات الغذائية والتأمين والاستثمار.

وأغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5718.5 بنهاية تداولات أمس وبلغت حصة السوق 46.5% من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم المحلية وبلغت قيمة التداولات في «سوق دبي» نحو 837.5 مليون درهم عبر إبرام 16.25 ألف صفقة.

وشهد سوق أبوظبي المالي تنفيذ 22 ألف صفقة بتداولات بلغت قيمتها 998.5 مليار درهم ووصل مؤشر السوق عند مستوى 9584 نقطة بنمو بلغ 0.03%.

دبي

وجاءت أسهم شركات الأنشطة الصناعية والمالية في مقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي وتصدر سهم دبي للمرطبات قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً وصعد بنحو 14.9% ليتجاوز سعر السهم 31 درهماً، يليه سهم شركة سكون تكافل وارتفع 9.6% ليغلق السعر عند 1.3 درهم تلاه سهم طلبات الذي نما بنسبة 6.7% ليصل إلى 1.26 درهم وزاد سهم مزايا بنسبة 3.6% حيث أغلق السعر عند 0.9 درهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم شركة بي ام اتش كابيتال بنسبة 4.9% ليستقر عند عى 1.16 درهم يليه دبي الوطنية للتأمين وتراجع 4.8% إلى 3.1 دراهم، وانخفض سهم الوطنية الدولية 4.6% إلى نحو 2 درهم فيما تقلص سهم الإمارات دبي الوطني ريت 2.3% إلى 0.49 درهم.

أبوظبي

بدورها تصدرت أسهم قطاعات التأمين والاستثمار الارتفاعات في سوق أبوظبي المالي، حيث ارتفع سهم البحيرة للتأمين بنسبة 13.6% ليغلق عند 2.58 درهم، فيما صعد سعر سهم فينيكس جروب 5.1% إلى 0.7 درهم وزاد سهم شركة اجيلتي 3.7% إلى 1.64 درهم ثم سهم أوراسكوم 2.4% عند سعر 50.4 درهماً.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم الفجيرة لصناعات البناء 4.2% إلى 2.9 درهم تلاه سهم مجموعة مير 2.9% ليغلق عند 1 درهم تلاه سهم أبوظبي للفنادق بتراجع 2.8% عند 0.41 درهم تلاه سهم امريكانا تجاوزت 2% إلى 1.9 درهم.

الكويت

وعلى صعيد الأسواق العربية أنهت بورصة الكويت تعاملاتها على نمو 0.3% حيث تحرك مؤشر السوق الأول إلى مستوى 9224 نقطة. واستفاد السوق من عمليات شراء مؤسساتية لاستغلال الفرص الجيدة في العديد من القطاعات وتميز أداء عدد من الشركات المدرجة.

السعودية

وأغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» منخفضاً 0.1% إلى 10990 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة مع تراجع طفيف لأسهم عدد من القطاعات بمقدمتها الطاقة والاستثمار.

وتراجع سهم شركة المملكة القابضة السعودية بنحو 10 %، مما أطاح بمعظم المكاسب التي ‌حققها خلال الأسبوع المنصرم بدعم فورة حماس المستثمرين بشأن حصتها في شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك التي من المقرر إدراجها في البورصة قريباً وقد تقترب قيمة حصة المملكة القابضة في شركة الصواريخ الأمريكية من 6 مليارات دولار بمجرد إتمام أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

قطر

وتقلص مؤشر بورصة قطر بنحو 0.5% نقطة ليغلق عند مستوى 10335 نقطة وجاء هذا التراجع نتيجة عمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات الاتصالات والتجزئة.

مسقط

وأغلق المؤشر العام لبورصة مسقط على تراجع 0.1% مع ضغط تراجع أسهم قطاع صناعات مواد البناء وقطاع الأغذية والنفط والتمويل ليصل 7657 نقطة.

البحرين

وتراجع مؤشر سوق البحرين بنحو 0.06% بجلسات أمس ليستقر فوق 1982 نقطة. واستسلمت المؤشرات لضغوط قطاعات رئيسية ونزول أسهم شركات التجزئة والقطاع المصرفي والاتصالات وسط حذر المتعاملين وإحجام المستثمرين من الشراء لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية.

الأردن

وأنهت البورصة الأردنية تداولاتها على تراجع وخسر مؤشرها 0.6% ليستقر فوق 4030 نقطة مع تقلص سعري لأسهم في قطاعات أساسية. وجاء التراجع في البورصة الأردنية مع قلق المستثمرين من الأوضاع المتوترة في المنطقة والمخاوف من تواصل عدم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى حالة من السلام والاستقرار.

مصر

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية مرتفعاً بنسبة 0.17%عند مستوى 52652 مدفوعاً بعمليات شراء قادها المستثمرون المحليون.

وأعلن الدكتور ⁠مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري أمس، أن القاهرة تعتزم إدراج 4 إلى 5 شركات مملوكة للدولة في ⁠سوق الأوراق ⁠المالية قبل ⁠نهاية ⁠ديسمبر المقبل، لتنشيط الأسواق وتوفير خيارات أوسع أمام المستثمرين بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى سوق الأوراق المالية.