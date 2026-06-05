«جي بي مورغان» يروّج لاكتتاب «سبيس إكس» التاريخي

يتسارع الزخم حول الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في خطوة قد تُسجل أكبر اكتتاب في تاريخ الأسواق المالية، مع تحركات مكثفة من البنوك العالمية لاستقطاب المستثمرين الأثرياء، وضمان مشاركة واسعة في الصفقة، التي قد تجمع 75 مليار دولار، وتمنح الشركة تقييماً يقترب من 1.75 تريليون دولار.

وكشفت مصادر مطلعة أن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase، سيقود هذا الأسبوع فعالية خاصة، تستهدف العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة للترويج للاكتتاب المرتقب، في خطوة غير معتادة تعكس حجم الاهتمام العالمي بالصفقة وأهميتها بالنسبة لوول ستريت.

ومن المقرر أن يشارك في الحدث أكثر من 2500 عميل عبر 90 موقعاً في 26 ولاية أمريكية، بحضور قيادات بارزة من شركة SpaceX، من بينهم Gwynne Shotwell وBret Johnsen.

ويأتي ذلك بعد تحديد سعر الطرح عند 135 دولاراً للسهم، في خطوة تعكس نهج إيلون ماسك في فرض شروطه الخاصة على عملية جمع التمويل، بعيداً عن بعض الممارسات التقليدية المتبعة في أسواق الاكتتابات العامة.