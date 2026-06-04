تراجعات جماعية للأسواق العربية

سادت موجة تراجع جماعي أسواق المال العربية في جلسات أمس، مدفوعة بتقلص سعري وعمليات بيع ملحوظة لأسهم في قطاعات رئيسية تصدرتها الصناعة والقطاع المصرفي والتأمين والترفيه والخدمات.

وبلغت قيمة تداولات أسواق المال المحلية 1.7 مليار درهم، وذلك عبر إتمام 42.1 ألف صفقة خلال جلسات أمس، مدفوعة بنشاط ملحوظ لأسهم بعض القطاعات الرئيسية متمثلة في القطاع المالي والصناعات الغذائية والبنوك والتأمين.

وتراجع مؤشر سوق دبي للأوراق المالية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5686.4 بنهاية تداولات أمس، وحقق السوق حصة 42% من إجمالي السيولة في الأسواق بتداولات قيمتها 709 ملايين درهم عبر إبرام 17.35 ألف صفقة، بينما شهد سوق أبوظبي إجمالي 24.78 ألف صفقة بتداولات بلغت قيمتها 970 مليون درهم، فيما استقر مؤشر السوق عند مستوى 9582 نقطة بتراجع طفيف بلغ 0.4%.

تداولات دبي

وجاءت أسهم شركات الأنشطة الصناعية والمصرفية في مقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر «الأسمنت الوطنية» بنسبة نمو 3.6% ليصل سعره إلى 4.6 دراهم، ثم سهم شركة «الإمارات ريم» بنمو 2.9% وسعر بلغ 2.1 درهم، تلاه سهم «بنك المشرق» الذي نما بنسبة 2.5% ليصل إلى سعر قياسي 250 درهماً، ونما سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.9% حيث بلغ سعره 9.3 دراهم.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، تقلص سهم شركة «أجيليتي» بنسبة 5% ليستقر سعره عند 1.5 درهم، ثم سهم «طلبات» بنسبة 4.9% إلى سعر 1.18 درهم، ثم سهم «بي إم إتش كابيتال» بنسبة 4.7% وسعر 1.2 درهم، فيما تقلص سعر سهم «أرامكس» بنسبة 3.7% إلى 1.8 درهم.

أبوظبي

بدورها، تصدرت أسهم قطاعات التأمين والاستثمار الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث نما سهم «إي سفن» بنسبة 7% إلى سعر 2 درهم، كذلك ارتفع سعر سهم «الفجيرة لصناعات البناء» بنسبة 5.8% إلى سعر 3.1 دراهم، وسهم شركة «أم القيوين للاستثمارات» بنسبة 3.4% لسعر 1.5 درهم، ثم سهم «أوريدو» بنسبة 1.3% إلى سعر 13.1 درهماً.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة فقد تقلص سهم «أبوظبي للفنادق» بنسبة 4.9% إلى سعر 0.5 درهم، تلاه سهم «تكافل» بنسبة 4.6% ليصل إلى 4.7 دراهم، تلاه سهم شركة «سبيس 42» بتراجع نسبته 4.5% ليستقر سعره عند 1.7 درهم، تلاه سهم «إمستيل» بنسبة 4.2% إلى سعر 1.3 درهم.

قطر

أما على صعيد الأسواق العربية، فقد تراجع مؤشر بورصة قطر بدوره بنحو 0.1% نقطة ليغلق عند مستوى 10392 نقطة، وجاء هذا التراجع نتيجة عمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات الترفيه والبنوك والتكنولوجيا.

مسقط

وأغلق المؤشر العام لبورصة مسقط على تقلص 1.3% مع ضغط من تراجع أسهم قطاع صناعات مواد البناء وقطاع الأغذية والنفط والتمويل ليصل إلى 7671 نقطة.

السعودية

وفي السوق السعودية، واصل المستثمرون متابعة نتائج الشركات والتطورات المرتبطة بأسعار النفط، التي تعد المحرك الرئيسي لأداء السوق.

وظلت أسهم البنوك والطاقة محور اهتمام المتعاملين، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال المدى القصير مع ترقب البيانات الاقتصادية العالمية. كما استفادت السوق من متانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشروعات الكبرى ورؤية المملكة 2030.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» كذلك عند مستوى 11002 نقطة، متراجعاً 12 نقطة أو ما يعادل 0.1% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، مع تراجع أسهم عدد من القطاعات بمقدمتها الخدمات والتجزئة.

الكويت

وفي الكويت، شهدت السوق تحركات محدودة وسط عمليات انتقائية على الأسهم التشغيلية، بينما حافظ المستثمرون على نهج حذر مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.

وتشير البيانات إلى أن السوق الكويتية ما زالت من بين الأسواق الخليجية التي تحقق أداءً مستقراً نسبياً مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية. وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها على تراجع نسبته 0.4%، حيث تحرك مؤشر السوق الأول إلى مستوى 9197 نقطة.

البحرين

كذلك انخفض مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.2% بجلسات الثلاثاء مقارنة بإغلاق جلسات أمس، ليستقر فوق 1983 نقطة تحت ضغوط أسهم قطاعات رئيسية كالترفيه والقطاع المصرفي.

مصر

أيضاً تراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية بنسبة 0.7% عند مستوى 52564 مدفوعاً بعمليات بيع موسعة للمستثمرين العرب.

الأردن

وأنهت البورصة الأردنية تداولاتها بنمو نسبي في مؤشرها 0.2% ليستقر عند 4056 نقطة، مع نمو أسهم في قطاعات أساسية كالقطاع المصرفي والاستثمار.