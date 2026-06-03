عمليات بيع في قطاعات رئيسة تضغط على الأسواق المحلية

ضغطت عمليات بيع أسهم في قطاعات رئيسة على أداء أسواق المال المحلية، التي أغلقت على تراجع في تداولات أمس. وبلغت قيمة التداولات 1.8 مليار درهم، وذلك عبر إتمام 49.6 ألف صفقة تداول خلال جلسات أمس، مدفوعة بنشاط ملحوظ لأسهم بعض القطاعات الرئيسة، متمثلة في القطاع المالي والصناعات الغذائية والبنوك والتأمين.

وتقلص مؤشر سوق دبي للأوراق المالية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 5732 نقطة بنهاية التداولات، وحقق السوق 39% من إجمالي السيولة في الأسواق بإجمالي 709 ملايين درهم عبر 17.4 ألف صفقة. بينما شهد سوق أبوظبي المالي إجمالي 32.2 ألف صفقة بتداولات بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم، فيما استقر مؤشر السوق عند مستوى 9621 نقطة بتقلص طفيف بلغ 0.3%.

وجاءت أسهم شركات الأنشطة اللوجستية والقطاع الغذائي والنقل في مقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر سهم «بي إم إتش كابيتال» حركة الارتفاعات بنسبة نمو 9.4% مع ارتفاع سعره إلى 1.28 درهم، ثم سهم شركة «دبي للمرطبات» بنمو نسبته 8% وسعر بلغ 27 درهماً، تلاه سهم شركة «الوطنية القابضة» بنسبة 4.3% ليصل سعره إلى 2.1 درهم، ونما سهم «مصرف السلام السودان» بنسبة 4.4% حيث بلغ سعره 0.5 درهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، تقلص سهم شركة «شعاع كابيتال» بنسبة 4.3% ليستقر سعره عند 0.2 درهم، ثم سهم «الفردوس» بنسبة 3.5% إلى سعر 0.27 درهم، ثم سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 3.1% وسعر 1.5 درهم، فيما تقلص سعر سهم «إثمار» بنسبة 3% إلى 0.19 درهم.

أبوظبي

بدورها، تصدرت أسهم قطاعات التأمين والاستثمار الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث نما سهم «البحيرة للتأمين» بنسبة 11.9% إلى سعر 2.3 درهم، ونما سعر سهم «عمان والإمارات للاستثمار» بدوره بنسبة 9.7% إلى سعر 0.9 درهم، وسهم شركة «حياة» بنسبة 5.2% لسعر 1.4 درهم، ثم سهم شركة «ألفا ظبي» بنسبة 4.5% إلى سعر 7.6 دراهم.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة، تقلص سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 5% إلى سعر 2.2 درهم، تلاه سهم «البنك العربي» بنسبة 5% أيضاً ليصل إلى 1.3 درهم، تلاه سهم شركة «دار التأمين» بنسبة تقلص 4.9% ليستقر سعره عند 1.3 درهم، تلاه سهم «الفجيرة لصناعات البناء» بنسبة 4.8% إلى سعر 2.9 درهم.

قطر

أما على صعيد الأسواق العربية، فقد تقلص مؤشر بورصة قطر بدوره بنحو 0.3% نقطة ليغلق عند مستوى 10407 نقاط، وجاء هذا التراجع نتيجة عمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات التأمين والخدمات.

مسقط

وأغلق المؤشر العام لبورصة مسقط على تراجع بنسبة 0.3% مع ضغط من تراجع أسهم قطاع الخدمات الهندسية وقطاع البنوك والمقاولات 7772 نقطة.

الأردن

وأنهت البورصة الأردنية تداولاتها بتراجع نسبي في مؤشرها بنسبة 0.7% ليستقر عند 4047 نقطة، مع تراجع أسهم في قطاعات أساسية كالقطاع المصرفي.

مصر

في المقابل، أغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية مرتفعاً بنسبة 0.14% عند مستوى 52927 نقطة، مدفوعاً بقطاعات أساسية، في مقدمتها قطاع البنوك، ووسط زخم الشراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

السعودية

كما أغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» عند مستوى 11046 نقطة، مرتفعاً 37 نقطة، ما يعادل 0.3% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. وجاء النشاط مدفوعاً من أسهم الخدمات والصناعة الأساسية، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليارات ريال سعودي.

الكويت

بدورها أنهت بورصة الكويت تعاملاتها في جلسات أمس على نمو طفيف بلغ 0.03%، حيث تحرك مؤشر السوق الأول إلى مستوى 9232 نقطة.

البحرين

فيما ارتفع مؤشر سوق البحرين بنحو 0.4% بجلسات أمس مقارنة بإغلاق جلسات الاثنين ليتجاوز 1987 نقطة، مدفوعاً بنشاطات أسهم قطاعات رئيسية كالتأمين والصناعة والقطاع المصرفي.