الأسهم الآسيوية تنتعش مع تغلب تفاؤل الذكاء الاصطناعي على مخاوف الشرق الأوسط

استعادت الأسهم الآسيوية توازنها في تداولات متقلبة اليوم الثلاثاء، حيث تجاهل المستثمرون الشكوك حول استدامة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وعادوا إلى الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي المفضلة لديهم. وارتفع مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4% بعد تذبذبه بين المكاسب والخسائر مع بدء التداول. تراجعت الأسهم الكورية بنسبة تصل إلى 3.3% بعد افتتاح مرتفع، بينما أسهمت مكاسب الأسهم في الصين وهونغ كونغ في استقرار المؤشر الإقليمي. وانخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، في حين تراجع مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 0.7%.

وقالت فابيان يب، محللة الأسواق في شركة آي جي في سيدني: «هذا ليس إعادة تقييم لسوق الذكاء الاصطناعي، بل هو جني أرباح بعد ارتفاع حاد». وأضافت: «شهدت مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بدايات متعثرة متكررة منذ أبريل، وعدم إحراز تقدم اليوم ليس استثناءً. لقد اعتاد السوق على هذا التذبذب».

انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.9% إلى 94.13 دولاراً للبرميل بعد إعلان لبنان وقفاً جزئياً لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يوم الاثنين، متراجعاً بذلك عن بعض مكاسب أمس الاثنين عقب تقارير أفادت بتوقف طهران عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. ولا تزال الأسواق حذرة بشأن التقدم المحرز في محادثات السلام الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، نظراً لهشاشة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل. وفي الليلة السابقة، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بنسبة 0.3% بعد أن ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد إلى 54.0 نقطة في مايو من 52.7 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً التوقعات ليصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، مدفوعاً على الأرجح بإقبال الشركات على تقديم طلبات الشراء المسبقة وسط ارتفاع الأسعار ونقص المعروض بسبب الحرب مع إيران.

وقال ديفيد روزنبرغ، مؤسس ورئيس شركة روزنبرغ للأبحاث في تورنتو، في مذكرة لعملائه: «لا جدال في أن سوق الأسهم يشهد ازدهاراً»، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد أسعار الفائدة الحقيقية. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسبوع التاسع على التوالي، وهو ارتفاع لم نشهده منذ أواخر عام 2023.

وحققت شركات توريد الذكاء الاصطناعي في آسيا مكاسب بعد أن أعلنت شركة أنثروبيك، المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، أنها قدمت طلباً سرياً للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، والذي قد يصل تقييمه إلى تريليون دولار. وانخفضت أسهم شركة ألفابت بنسبة 0.7% في التداولات المسائية بعد أن أعلنت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أنها تسعى لجمع 80 مليار دولار من خلال طرح أسهم، بما في ذلك استثمار من بيركشاير هاثاواي، في خطوة طموحة لتمويل توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي تايبيه، صرح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة الرائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي لديها ما يكفي من المعروض لاستيعاب النمو القوي في وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU)، ولكنه أقر بأن قيود العرض لا تزال تشكل مصدر قلق. شهدت الأسهم الكورية الجنوبية تقلبات حادة، حيث انخفض مؤشر كوسبي القياسي بشكل ملحوظ بعد بلوغه مستوى قياسياً، في حين تذبذبت أسهم شركات رائدة مثل سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس بين المكاسب والخسائر. كما أثرت بيانات أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية على الأسواق، إذ تسارع التضخم في مايو إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وكان بنك كوريا قد أشار الأسبوع الماضي إلى تحول وشيك نحو سياسة نقدية أكثر تقييداً لكبح التضخم ودعم الوون الكوري المتراجع. واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 99.15، ضمن نطاقه الضيق الذي شهده خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 4.43%. وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.9% ليصل إلى 4523.58 دولاراً أمريكياً في تداولات متقلبة. تراجعت العملات المشفرة إلى أدنى مستوياتها في شهرين. وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.1% ليصل إلى 70,599.26 دولاراً، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 0.5% إلى 1,992.04 دولاراً.