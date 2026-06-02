مؤشر نيكاي الياباني يتراجع من قمته التاريخية وسط ضغوط جيوسياسية وتذبذب أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكاي الياباني للأسهم، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة، حيث قيّم المستثمرون بحذر مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، في ظل تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع نطاقاً على شهية المخاطرة.

واستعاد المؤشر بعض خسائره المبكرة بعد أن انتعش سهم شركة كيوكسيا، الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذاكرة، ليقفز بنحو 7% قبيل اجتماع المستثمرين المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم.

وأنهى مؤشر نيكاي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.3% عند 66,734.24 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 2% في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.42% إلى 3,924.24 نقطة.

وبلغ مؤشر نيكاي مستوى قياسياً جديداً عند 67,231.28 نقطة أمس الاثنين، وسجل أعلى مستوى إغلاق له عند 66,934.33 نقطة، أي أعلى بنحو 7% من المتوسط المتحرك لـ 25 يوماً، ما يشير إلى ارتفاع حاد في السوق.

وقال دايسكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية: «كان هناك حذر في الارتفاع الحاد لمؤشر نيكاي، وتراجع التفاؤل بنهاية مبكرة للصراع في الشرق الأوسط، وارتفعت أسعار النفط».

ويُخيّم الغموض على وضع محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بأن المحادثات مع إيران مستمرة، بينما أفادت وكالة أنباء تسنيم بأن طهران علّقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

في اليابان، انخفض سهم شركة TDK لصناعة المكونات الإلكترونية وشركة Fanuc لصناعة الروبوتات بنسبة 2% لكل منهما، مما أدى إلى أكبر انخفاض في مؤشر نيكاي.

وأغلق سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، مرتفعًا بنسبة 1% بعد تداولات متقلبة. وقلصت شركة فوجيكورا، المصنعة لكابلات الألياف الضوئية، خسائرها إلى انخفاض بنسبة 2.2%.

وخالفت أسهم الطاقة هذا الاتجاه، متأثرة بارتفاع أسعار النفط خلال الليل، حيث ارتفع سهم شركة إنبكس بنسبة 4.42%.

وقفز سهم قطاع التعدين بنسبة 3.75% ليصبح القطاع الأفضل أداءً في بورصة طوكيو.

وارتفعت أسهم البنوك، حيث ربح سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية 0.76%، وسهم مجموعة ميزوهو المالية 2.24%.

ومن بين ما يقرب من 1500 سهم متداول في القسم الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفع 28% منها، وانخفض 69%، بينما استقر 2%.