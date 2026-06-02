أسهم أوروبا ترتفع بدعم قطاع التكنولوجيا وترقب بيانات التضخم

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا عقب توقعات إيجابية من شركة STMicroelectronics لصناعة الرقائق الإلكترونية، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لتقييم مسار أسعار الفائدة الأوروبية وتداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7% ليصل إلى 625.20 نقطة، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب القطاعية بارتفاع بلغ 2.4%.

وقفز سهم شركة STMicroelectronics بنحو 9.8% مسجلاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2000، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات أعمال مراكز البيانات، مدفوعة بالطلب القوي المرتبط بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وامتدت المكاسب إلى شركات مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع سهم «إنفينون» بنسبة 5.2%، فيما صعد سهم «شنايدر إلكتريك» 2.4%.

كما دعمت الأنباء المتعلقة بوقف جزئي لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل معنويات المستثمرين، بعد تصعيد محدود شهدته المنطقة مؤخراً، ما أسهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط الخام بنحو 1% مع ترقب المستثمرين تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية، رغم استمرار المخاوف بشأن بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة قرب 94 دولاراً للبرميل.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم المرتقبة في منطقة اليورو، وسط توقعات بارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% على أساس سنوي خلال مايو، ما يعزز رهانات الأسواق على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.

وفي الأسهم الفردية، هبط سهم شركة الأدوية الفرنسية «أبيفاكس» بنسبة 27% عقب إعلان نتائج المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية لعقارها لعلاج التهاب الأمعاء.