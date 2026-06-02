نيكاي يتراجع عن ذروة قياسية بفعل غموض محادثات سلام الشرق الأوسط

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء ​عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة، ‌مع ​متابعة المستثمرين بحذر تطورات محادثات السلام في الشرق الأوسط، في ظل تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسية الأوسع نطاقاً على الرغبة في المخاطرة.

وانخفض نيكاي 1.46 بالمئة إلى 65991.21 نقطة عند الساعة 01:46 بتوقيت جرينتش، وتراجع المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 1.18 بالمئة إلى 3894.29. وسجل نيكاي أعلى مستوى قياسي له عند 67231.28 نقطة أمس الاثنين، وأغلق عند أعلى مستوى قياسي له عند 66934.33، وهو ‌ما يزيد بنحو سبعة بالمئة عن المتوسط المتحرك لمدة 25 يوما. وتراجع سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف الضوئية 5.64 بالمئة في ظل عمليات بيع واسعة النطاق في ⁠الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا. وهبطت أسهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة بعد تسجيلها مكاسب في وقت سابق، لتُتداول منخفضة 1.5 بالمئة.

وخالف قطاع الطاقة هذا الاتجاه، مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط، فارتفعت أسهم شركة إنبكس 5.1 ‌بالمئة. وقفز قطاع التعدين 4.35 بالمئة ليصبح أفضل القطاعات أداء في بورصة طوكيو، وارتفعت ​أسهم شركات الشحن واحدا بالمئة على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن. ومن بين ما يقرب من 1500 سهم متداولة في القسم الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفع 20 بالمئة، وانخفض 77 ​بالمئة، وظل اثنان بالمئة دون ‌تغيير.