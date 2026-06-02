سوق دبي يستهل تداولات بعد العيد بنشاط ويغلق «أخضر»

استقبل سوق دبي للأوراق المالية جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحى بنشاط واضح ليغلق عند مستوى 5775، بنمو قدره 0.30% بنهاية تداولات أمس. وبلغت قيمة تداولات أسواق المال المحلية 3.2 مليارات درهم.

وذلك عبر إتمام 77.6 ألف صفقة تداول خلال جلسات أمس، مدفوعة بنشاط ملحوظ لأسهم بعض القطاعات الرئيسية متمثلة في القطاع الغذائي والخدمات اللوجستية وقطاعات المال والصناعة والعقار.

وحقق سوق دبي المالي حصة 44% من إجمالي السيولة المحققة في الأسواق بتداولات تخطت قيمتها 1.4 مليار درهم عبر إبرام 32.5 ألف صفقة، بينما شهد سوق أبوظبي إجمالي 45.1 ألف صفقة بحصة بلغت نسبتها 56% من قيمة التداولات وبقيمة 1.8 مليار درهم، فيما استقر مؤشر السوق عند مستوى 9650 نقطة بتقلص طفيف بلغ 0.50%.

تداولات دبي

وجاءت أسهم شركات الأنشطة اللوجستية والقطاع الغذائي والنقل في مقدمة النمو السعري بسوق دبي المالي مع إغلاق الجلسات، حيث تصدر سهم «طلبات» حركة الارتفاعات بنسبة نمو 10.9% مع ارتفاع سعره إلى 1.22 درهم، ثم سهم شركة «الأغذية المتحدة» بنمو 5.2% وسعر بلغ 12.9 درهماً، تلاه سهم شركة تعليم بنسبة 4.3% ليصل سعره إلى 3.1 دراهم، ونما سهم شركة «سالك» بنسبة 2.8% حيث بلغ سعره 5.5 دراهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، تقلص سهم شركة «إعمار للتطوير» بنسبة 4.9% ليستقر سعره عند 13.7 درهماً، ثم سهم «يونيكاي للأغذية» بنسبة 4.9% إلى سعر 5.1 درهم، ثم سهم «شيميرا ستاندرد» الإمارات بنسبة 4.7% وسعر 6.3 دراهم، فيما تقلص سعر سهم «الأسمنت الوطنية» بنسبة 4.5% إلى 4.4 دراهم.

سوق أبوظبي

بدورها، تصدرت أسهم القطاعين الفندقي والصناعي الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث نما سهم «أبوظبي للفنادق» بنسبة 14.7% إلى سعر 0.45 درهم، فيما نما سعر سهم «أغذية» بدوره بنسبة 5.8% إلى سعر 3.6 دراهم، وسهم شركة «واحة» بنسبة 4.4 % لسعر 1.8 درهم، ثم سهم شركة «أجيلتي» بنسبة 4% إلى سعر 1.5 درهم.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تقلص سهم مجموعة «إي سفن» بنسبة 5% إلى سعر 1.9 درهم، تلاه سهم شركة «دار التأمين» بنسبة 4.6% ليصل سعر 1.4 درهم، تلاه سهم شركة «فيرتيغلوب» بنسبة تقلص 4.1% ليستقر سعره عند 3.2 دراهم، تلاه سهم «الاتحاد للتأمين» بنسبة 3.6% إلى سعر 1.3 درهم.

الأسواق العربية

وشهدت أسواق الأسهم العربية أداءً متبايناً في ختام تداولات أمس، حيث تعرضت بعض الأسواق الخليجية لضغوط بيعية وجني أرباح، في حين حافظت أسواق أخرى على استقرار نسبي مدعوم بعمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية.

مصر

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولاتها على أداء متباين، حيث شهدت بعض الأسهم القيادية عمليات شراء انتقائية دعمت المؤشرات الرئيسية، في حين تعرضت أسهم أخرى لضغوط جني أرباح. واستمرت التداولات النشطة في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة. وأغلق المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» مرتفعاً بنسبة 0.68%.

عمان

وسجل مؤشر بورصة مسقط أداءً مستقراً مع ميل طفيف للصعود، مدعوماً بارتفاع بعض الأسهم المالية والصناعية، واستفادت السوق من استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية وارتفاع مستويات الثقة الاستثمارية، وأغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 0.05%.

البحرين

وأغلق المؤشر العام لبورصة البحرين على استقرار نسبي مع تغيرات محدودة، وسط تداولات هادئة وتوازن بين قوى الشراء والبيع. واستمر قطاع البنوك والخدمات المالية في قيادة النشاط داخل السوق، بينما بقيت التغيرات اليومية ضمن نطاق ضيق، وأغلق المؤشر العام مرتفعاً 0.03%.

السعودية

وأغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» عند مستوى 11010 نقاط منخفضاً بنحو 68 نقطة، ما يعادل 0.62% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. وجاء التراجع بضغط من أسهم البنوك والمواد الأساسية، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 7.6 مليارات ريال سعودي.

الكويت

وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها على تراجع، حيث تحرك مؤشر السوق الأول قرب مستوى 9231 نقطة تقريباً متراجعاً بنسبة 0.78%. وتراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 116.10 نقطة ليغلق عند مستوى 10438.86 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.10% مقارنة بالجلسة السابقة. وجاء هذا التراجع نتيجة عمليات بيع على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات.