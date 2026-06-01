الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الاثنين، على انخفاض طفيف، متأثرة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما قلّص توقعات تهدئة سريعة للصراعات الإقليمية، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات صفقات واستحواذات في قطاع الطيران والترفيه.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3%، بعد أداء مستقر في الجلسة السابقة، فيما قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% عقب تقارير عن تبادل إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب استمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وسجلت معظم القطاعات الأوروبية تراجعاً، بقيادة أسهم الطيران مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية، بينما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 1.1% مدعومة بارتفاع أسعار الخام.

ورغم الضغوط الجيوسياسية، أظهرت توقعات أرباح الشركات الأوروبية مرونة ملحوظة، حيث رفعت غولدمان ساكس مستهدفها لمؤشر ستوكس 600 خلال 12 شهراً إلى 660 نقطة.

وفي تحركات الشركات، قفز سهم إيزي جيت بنسبة 11% بعد نفيها تلقي عرض استحواذ رسمي من كاسل ليك، مع تأكيدها دراسة أي عروض مستقبلية محتملة. في المقابل، تراجع سهم يونيفرسال ميوزيك بنسبة 1.5% بعد رفض عرض استحواذ غير مرغوب فيه من شركة بيرشينغ سكوير.