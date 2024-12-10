الأسهم الأوروبية حمراء مع انحسار الحماس تجاه الصين



أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسب استمرت ثماني جلسات، الثلاثاء، بفعل تراجع شركات التعدين مع انحسار الزخم الناتج عن تعهدات التحفيز الصينية بعد بيانات تجارية ضعيفة، فيما ينصب التركيز في الوقت الراهن على بيانات التضخم الأمريكية.



هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 520.02 نقطة خلال التداولات، فيما نزل المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة.

كما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.01% وكاك الفرنسي 0.50% وفوتسي الإيطالي 0.24%.



وقادت القطاعات الأساسية الخسائر بعد أن أظهرت بيانات تجارية صينية ضعف الطلب فيما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والسيارات 0.4 و0.2 بالمئة على التوالي.



وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بعدما أظهرت بيانات أن التضخم المحلي ظل ثابتاً عند 2.4 بالمئة في نوفمبر بما يتماشى مع البيانات الأولية.



وينصب تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأربعاء، والتي قد تعزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة في 18 ديسمبر.



وهبط سهم دليفري هيرو 8.6 بالمئة ليشكل الخسارة الأكبر على المؤشر ستوكس 600 بعد إدراج الشركة التابعة لها في الشرق الأوسط في بورصة دبي، في أكبر طرح عام أولى للتكنولوجيا على مستوى العالم في 2024.



وتراجع سهم أشتيد البريطانية لتأجير المعدات 7.7 بالمئة بعد إعلانها عن نقل إدراجها الأساسي إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، بدلاً من لندن، وأشارت إلى أنها تتوقع أن تكون أرباحها السنوية أقل من التوقعات السابقة.