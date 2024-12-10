الأسهم اليابانية ترتفع وسط هبوط الين وتحول مفاجئ في سياسة الصين



ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، الثلاثاء، وسط صعود أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير بدعم من هبوط الين، فيما زادت الأسهم المرتبطة بالصين بفعل تعهدات بكين بتطبيق سياسة نقدية «مرنة» العام المقبل.



وتقدم المؤشر نيكاي 0.5 بالمئة إلى 39367.58 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمئة إلى 2741.41 نقطة.



وكانت أسهم شركات تصنيع السيارات من بين أسهم شركات التصدير التي ارتفعت على خلفية هبوط الين مقابل الدولار.



وبلغ الدولار نحو 151.055 يناً في جلسة ما بعد الظهيرة.



وارتفعت أسهم تويوتا موتور 1.3 بالمئة وسوزوكي موتور 2.7 بالمئة وهوندا موتور 1.1 بالمئة.



وزاد سهما فانوك لتصنيع الروبوتات وياسكاوا إلكتريك 3.1 و2.7 بالمئة على الترتيب، وصعدت الأسهم التي تربطها علاقات قوية بالصين في أعقاب إعلان الصين المفاجئ أمس الاثنين عن خططها لتطبيق سياسة نقدية أكثر مرونة.



وكانت أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق من بين الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر أسهم إنفيديا الرائدة في الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا الأمريكية الأخرى التي تراجعت بعد أن فتحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تحقيقاً يرتبط بإنفيديا، إلا أنها محت خسائرها في جلسة ما بعد الظهيرة وصعدت 0.9 بالمئة.

ل

كن ارتفاع نيكاي كان محدوداً نظراً لترقب المستثمرين اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.



وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم «خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي أمر وارد لكن هناك حالة من الضبابية بشأن ما سيفعله بنك اليابان. وإذا رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة، فإن ارتفاع قيمة الين سيضر بالأسهم اليابانية».



ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة واستطلاع «تانكان» للوضع الاقتصادي الصادر عن بنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 3.5 بالمئة، وصعد سهم مجموعة سوني للترفيه 4.1 بالمئة وتقدم سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.2 بالمئة.