نيكاي يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

لامس المؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوياته في خمسة أشهر تقريباً اليوم الخميس وسط فترة هدوء في الشرق الأوسط شجعت المستثمرين على إعادة شراء أصول أعلى في المخاطر وخاصة أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية وغيرها من شركات التكنولوجيا الفائقة.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.7 بالمئة إلى 39584.58 نقطة عند الإغلاق بعد أن وصل إلى 39615.59 نقطة خلال الجلسة ليسجل مستوى لم يشهده منذ 31 يناير .

وسجلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداء مميزاً، إذ صعدت أسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 5.5 بالمئة وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خمسة بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً والأقل اعتماداً على قطاع التكنولوجيا 0.8 بالمئة فقط.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 0.9 بالمئة، متفوقاً على مؤشر أسهم القيمة الذي ارتفع 0.8 بالمئة.

وشهدت الأسواق على مستوى العالم حالة من الهدوء بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران هذا الأسبوع والذي قلل من احتمالية حدوث اضطرابات لإمدادات النفط العالمية.

وتستورد اليابان كل احتياجاتها تقريباً من النفط الخام، ويشكل قطاع الصناعات التحويلية كثيف الاستهلاك للطاقة ركيزة رئيسية في اقتصادها.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة في شركة نومورا للأوراق المالية "تستفيد أسهم الشركات سريعة النمو، لا سيما الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، من التحسن في معنويات المخاطرة".

وأضافت أن حالة ازدهار الذكاء الاصطناعي لا تزال كما هي، مضيفة أن المستثمرين يتحولون من القطاعات الدفاعية إلى التكنولوجيا.

وسجلت أسهم قليلة من بينها شركات الأغذية والأدوية خسائر على المؤشر توبكس، لكن الخسائر كانت محدودة.

وكان سهم رينيساس هو الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، إذ هوى 12 بالمئة بسبب إشارات إلى أن شركة صناعة الرقائق سترجئ أهدافها طويلة الأجل لمدة خمس سنوات حتى عام 2035 في عرض تقديمي للمستثمرين في وقت لاحق من اليوم.

وسجل سهم شركة إيبارا لصناعة الآلات الصناعية الأداء الأفضل، وقفز 10 بالمئة تقريباً بعد أن أكدت توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوراتوري تصنيفها للسهم.