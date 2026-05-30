انتعاش أسهم أوروبا بدعم آمال التهدئة في الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، متجهة لإنهاء الشهر على مكاسب، في وقت يشعر فيه المستثمرون ببعض الارتياح، بسبب توقعات بإمكانية الموافقة على مقترح اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واستعادة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت مصادر، إن المقترح لم يحصل بعد على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يتناول ⁠القضايا الأكثر تعقيداً، مثل البرنامج النووي الإيراني.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 626.91 نقطة، ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية. واقترب ‌المؤشر هذا الأسبوع من مستوياته القياسية المرتفعة، وفي طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي، لكن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط حد من تسجيله المزيد من الصعود.

وانخفضت أسعار النفط الخام، الذي تجتاحه أوروبا بشدة، بالنظر لما تعانيه من نقص في الطاقة، وفي طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ شهرين.

وبدأت أسعار الطاقة المرتفعة في التأثير في المستهلكين، إذ أظهرت تقديرات أولية ⁠من فرنسا، تسارع التضخم في مايو ، مقارنة بالشهر السابق.

وكان قطاع شركات الدفاع من بين القطاعات الأفضل أداء، بتحقيق مكاسب وصلت إلى 1.4%. وتصاعد التوتر بين ⁠روسيا وأوكرانيا، وأعلنت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، أن طائرة مسيرة أصابت شخصين في مدينة بجنوب شرقي البلاد، خلال هجوم روسي ليلي على كييف.

وعادة ما ترتفع أسهم شركات الدفاع عندما يتزايد التوتر الجيوسياسي، إذ يتوقع المستثمرون طلباً أقوى على المدى القريب على العتاد والخدمات العسكرية.

وسجل سهم شركة سي.تي.إس إيفينتيم الألمانية لتوزيع التذاكر، قفزة بنسبة 11%، بعد أن قالت إن إيراداتها نمت 23% في الربع الأول من 2026، مدفوعة بالطلب القوي.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي، مدفوعاً بتجدد التفاؤل إزاء إمكانية التوصل قريباً إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والحماس تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، في أعقاب الأرباح القوية التي أعلنت عنها شركة ديل تكنولوجيز.

وسجل مؤشر نيكاي أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، إذ ارتفع 2.5%، إلى 66329.50 نقطة، وسجل أيضاً أعلى مستوى خلال أمس على الإطلاق، عند 66505.02 نقاط.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقاً 1.4%، إلى 3957.17 نقطة، وهو أيضاً مستوى إغلاق قياسي، وسجل ذروة جديدة عند 3984.58 نقطة.

وذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، ورفع القيود عن ‌الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه حتى الآن، وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن اللمسات النهائية لم توضع عليه بعد.

وأدت الأنباء المتضاربة في الأيام الماضية بشأن التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلى تقلب الأسهم، لكن المؤشرين ‌نيكاي وتوبكس ارتفعا 4.7 و1.7% على الترتيب خلال الأسبوع.

شركات التكنولوجيا

وتفوق مؤشر نيكاي بشكل كبير، بفضل التركيز الكبير على أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المستثمرة في القطاع، مثل مجموعة سوفت ‌بنك التي صعد سهمها 5.1% أمس ، ليصل ⁠ارتفاعه خلال الأسبوع إلى 10.9%.

ورفعت ديل أول من أمس، توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح، ما يدل على أن توسع مراكز البيانات لدى العملاء يغذي الطلب على خوادمها المحسنة ⁠من أجل ⁠الذكاء الاصطناعي.

وقال واتارو أكياما المحلل في نومورا سكيوريتيز «علقت ديل تكنولوجيز بأنه لا توجد أي مؤشرات على تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي»، ما أدى إلى ارتفاع ⁠حاد في أسهم شركات قطاع الذكاء الاصطناعي اليابانية، مثل سوفت بنك. وأضاف «الإعلانات الصادرة من كل من الولايات المتحدة وإيران، والتي تشير إلى إحراز تقدم نحو اتفاق أولي، منحت السوق شعوراً بالاطمئنان»، ما أدى إلى ارتفاع الأسهم على نطاق أوسع.

من بين مكونات مؤشر نيكاي 225، ارتفع ‌163 سهماً، وتراجع 61، بينما ظل سهم واحد دون تغيير.

وقفز سهم سومكو لصناعة السيليكون بأكثر من 19%، ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر بالنسبة المئوية. ومع ذلك، لم تستفد جميع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي من إعلان ديل، إذ تراجع سهم شركتي تصنيع كابلات مراكز البيانات فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك 4.9 و4.1% على الترتيب، ليصبحا من بين الأسوأ أداء على ‌المؤشر نيكاي.

بيانات التضخم

وأغلق المؤشران ‌ستاندرد آند بورز 500، وناسداك في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة، أول من أمس، بعد ⁠أن أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وإيران ‌توصلتا إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً، في حين يتابع المستثمرون بيانات التضخم المهمة.

وأشارت بيانات أولية إلى أن مؤشر ستاندرد ند ⁠بورز 500 أغلق مرتفعاً 43.50 نقطة، ⁠بما يعادل ⁠0.58%، إلى 7563.71 ⁠نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 239.79 نقطة، أو 0.91%، إلى 26917.47 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 24.11 نقطة، أو 0.04%، إلى 50666.29 نقطة.