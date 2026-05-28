أسهم أوروبا تنخفض مع تجدد الحرب في إيران

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ ​ألقى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ‌بظلاله ​على احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز وزاد من المخاوف بشأن تبعات ذلك على الاقتصاد العالمي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 625.83 نقطة بحلول ⁠الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض جميع أسواق المال الرئيسية في المنطقة أيضا. وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو مورد رئيسي لأوروبا التي ‌تعاني من نقص في الطاقة، بأكثر من 2.5 بالمئة لتصل إلى 97 دولارا للبرميل مع تبادل الولايات ‌المتحدة وإيران لضربات جوية.

وانخفضت أسهم شركات ​الطيران شديدة ‌التأثر بأسعار ​الطاقة، مثل إير فرانس ولوفتهانزا، ⁠مما دفع سهمي الشركتين للهبوط بنحو واحد بالمئة.

وسجلت معظم القطاعات خسائر، في حين ساعدت المكاسب ​التي ⁠حققتها أسهم شركات ⁠التكنولوجيا في تعويض الانخفاضات.

وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية الموردة لمواد أشباه الموصلات 16 بالمئة بعد الإعلان ⁠عن مبيعات سنوية فاقت توقعات السوق.

وارتفع سهما شركتين في ذات القطاع هما إنفينيون وإس.تي ميكروإلكترونيكس بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

وتراجع سهم بي.تي البريطانية للاتصالات 2.5 بالمئة في تداولات متقلبة ‌بعد صدور تقرير يفيد بأن الحكومة البريطانية ستعارض أي محاولة ​من الملياردير الهندي سونيل بهارتي ميتال لزيادة حصته في مجموعة الاتصالات، مشيرة إلى الحاجة إلى الحفاظ على السيطرة السيادية على "البنية التحتية الوطنية الحيوية".