المؤشر نيكاي الياباني يتراجع متأثراً بتقييمات شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم ​الخميس، إذ أثرت المخاوف المرتبطة بأزمة الشرق ‌الأوسط وتقييمات ​أسهم قطاع التكنولوجيا سلبا على معنويات المستثمرين.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.47 بالمئة ليغلق عند 64693.12 نقطة. وفي الجلسة السابقة، قفز المؤشر 2.2 بالمئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 66428.81 نقطة قبل أن يتخلى ⁠عن تلك المكاسب ليغلق مستقرا.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة إلى 3902.01 نقطة.

وخلال الليل، منحت أسهم شركات الرعاية الصحية وقطاع الاستهلاك المؤشر داو ‌جونز الصناعي في وول ستريت دفعة ليغلق عند مستوى ارتفاع غير مسبوق رغم تراجع أسهم شركات الذكاء ‌الاصطناعي والرقائق بعد تسجيلها مكاسب في الآونة الأخيرة.

وتراجعت ‌أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بشكل عام اليوم الخميس، وتسارعت ‌وتيرة الانخفاضات بعد ‌تبادل إيران والولايات المتحدة ضربات جوية، مما هدد فرص التوصل إلى اتفاق ​سلام دائم وأدى إلى ‌ارتفاع أسعار ​النفط بشكل حاد مرة أخرى.

وقال ⁠واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "نظرا لأن سوق الأسهم الأمريكية شهدت ضعفا أيضا، لا سيما في ​قطاع ⁠أشباه الموصلات، فمن المرجح ⁠أن تظل السوق عند مستوى 65 ألف نقطة، ما لم تظهر عوامل جديدة" في إشارة إلى مستوى ⁠المؤشر نيكاي.

وأضاف "لأن الصعود اتسم بالسرعة، هناك حذر متزايد بشأن التداول عند تلك المستويات المرتفعة وبالتالي نتوقع استمرار التوجه صوب التراجع".

ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع نيكاي بنسبة تقارب 29 بالمئة. وشهد المؤشر اليوم الخميس ارتفاع ‌90 سهما مقابل انخفاض 13 سهما.

وسجل سهم شركة تايو يودن أكبر ربح ​من حيث النسبة المئوية إذ قفز 17 بالمئة، وتلاه سهم موراتا مانوفاكتورينج بنسبة 9.2 بالمئة.

وسجل سهما فوروكاوا إلكتريك وسوميتومو ميتال ماينينج أكبر خسائر، وانخفض كلاهما 7.3 ​بالمئة.