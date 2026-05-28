تذبذب البورصة اليابانية بسبب عودة الحرب في إيران

ظل أداء ​البورصة اليابانية متذبذبا بحثا عن اتجاه محدد ‌لليوم ​الثاني على التوالي اليوم الخميس إذ تأثرت معنويات المستثمرين بمخاوف تتعلق بأزمة الشرق الأوسط وتقييمات قطاع التكنولوجيا.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.11 بالمئة إلى 64928.28 ⁠نقطة في التعاملات المبكرة. وفي الجلسة الماضية، قفز المؤشر 2.2 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي عند 66428.81 نقطة ‌قبل أن يختتم التعاملات دون تغير يذكر. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 ‌بالمئة إلى 3909.21 نقطة.

وخلال الليل، دفعت ‌أسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية المؤشر داو ‌جونز الصناعي ‌إلى الإغلاق عند مستوى قياسي، حتى مع تراجع مكاسب ​قطاعي الذكاء ‌الاصطناعي والرقائق ​الإلكترونية اللذين شهدا ازدهارا في ⁠الفترة الأخيرة.

وتراجعت أيضا أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بشكل عام اليوم مع انحسار ​التفاؤل ⁠حيال ⁠إبرام اتفاق ينهي حرب الشرق الأوسط بعد تقارير عن ضربات أمريكية جديدة على ⁠إيران.

ومنذ بداية العام، زاد نيكاي 29 بالمئة. وصعد 103 أسهم على المؤشر مقابل هبوط 120 سهما.

وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية سهم ‌تايو يودن الذي قفز 17.1 بالمئة يليه سهم موراتا ​للتصنيع الذي كسب 8.9 بالمئة.

وكان أكبر الخاسرين سهم فوجي إلكتريك بنزوله 7.1 بالمئة يليه سهم فوروكاوا إلكتريك وخسر ​5.3 بالمئة.