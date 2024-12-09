المؤشر نيكاي يرتفع وعمليات جني أرباح تحد من المكاسب

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين بدعم من ارتفاع وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي لكن عمليات جني الأرباح في أسهم شركات أشباه الموصلات الكبرى حدت من المكاسب.

وبعد تأرجح نيكاي بين الصعود والهبوط على مدار جلسة اليوم، أغلق المؤشر مرتفعا 0.2 بالمئة عند 39160.5 نقاط فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة عند 2734.56 نقطة.

وسجل المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند الإغلاق يوم الجمعة بفعل توقعات إيجابية من بعض الشركات وبيانات التوظيف الأمريكية التي عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك الناشئة التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اثنين بالمئة وارتفع سهم شركة فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.9 بالمئة. وكانت الشركتان من بين الأسهم اليابانية ذات الوزن الثقيل التي تلقت دفعة من مكاسب وول ستريت.

وساهمت المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي في تعزيز ثقة المتعاملين، بينما كشفت بيانات صدرت اليوم الاثنين عن نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية للفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر، وذلك بفضل التعديلات بالزيادة في الاستثمار الرأس مالي والصادرات.

لكن الانخفاضات في أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات أثرت سلبا على نيكاي إذ وتراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.7 بالمئة، وهو ثاني أكبر هبوط على المؤشر بعد شركة زوزو للتجارة الإلكترونية التي هبطت خمسة بالمئة. وهبط سهم طوكيو إلكترون 0.8 بالمئة.

وأشار محللون إلى أن عمليات جني الأرباح جاءت بعد أن ارتفعت أسهم الرقائق الأسبوع الماضي، مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، مما دفع المؤشر نيكاي يوم الخميس إلى تسجيل أعلى مستوياته اليومية منذ 12 نوفمبر عند 39632.3 نقطة.

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة الاستراتيجية في شركة نومورا للأوراق المالية، إن المستثمرين يركزون على اجتماعات السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأمريكي وبنك اليابان (البنك المركزي الياباني) الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسة النقدية في 17 ديسمبر ويستمر يومين، بينما سيجتمع بنك اليابان في 18 و19 ديسمبر.

وارتفعت أسهم مجموعة سوني اثنين بالمئة في حين صعدت أسهم مجموعة كونامي ووكالة ريكروت هولدنغز للتوظيف بنحو 1.7 بالمئة.

وتصدر سهم مجموعة راكوتن المكاسب بزيادة بلغت 6.7 بالمئة في ظل استمرار التفاؤل في أعقاب إعلان الشركة في السادس من ديسمبر عن برنامج مزايا المساهمين.