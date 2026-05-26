المؤشر نيكاي يتخلى عن ذروته القياسية وسط جني الأرباح

هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الثلاثاء متخليا عن ذروته القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة ‌وسط ​إقبال المستثمرين غلى البيع لجني الأرباح وتأثير أسعار النفط المرتفعة بالسلب على ثقة السوق.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.25 بالمئة عند 64996.09 نقطة.

وأمس الاثنين، قفز المؤشر2.87 بالمئة ليغلق عند 65158.19 نقطة مدعوما برهانات متفائلة على قطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفع المؤشر 8.95 ⁠بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية، مسجلا أكبر مكاسب له في ثلاثة أيام منذ أكثر من ست سنوات.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة ليغلق عند 3938.46 نقطة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌دايسوكي هاشيزومي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة دايوا سيكيوريتيز "تحولت السوق إلى وضع الإقبال على المخاطرة، لكن المستثمرين باعوا الأسهم لجني الأرباح الناتجة ‌عن الارتفاع الكبير".

وأضاف "جرى بالفعل أخذ التفاؤل بشأن التوصل ‌إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران بعين الاعتبار في ‌التوقعات، وأثرت أيضا مكاسب أسعار ‌النفط بالسلب على ثقة المستثمرين".

وارتفعت ​العقود الآجلة ⁠لخام برنت بنحو ⁠اثنين بالمئة في التعاملات الآسيوية بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات على إيران، مما أبقى الأسواق في حالة توتر في وقت ⁠لا يزال فيه التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز بعيد المنال.

وفي اليابان، تراجعت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بصناعة الرقائق، إذ انخفض سهم أدفانتست وسهم طوكيو إلكترون ستة بالمئة و1.46 بالمئة على الترتيب.

وتراجعت أسهم شركة كيوكسا المصنعة لرقائق الذاكرة ‌4.57 بالمئة، بينما خسر سهم شركة فوجيكورا المصنعة لكابلات الألياف الضوئية 3.98 بالمئة. وفي الاتجاه ​الآخر، قفزت أسهم مجموعة سوفت بنك 10.91 بالمئة لتصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي.

ومن بين جميع الأسهم المتداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 44 بالمئة وانخفض 52 بالمئة، وظل ثلاثة بالمئة ​دون تغيير.