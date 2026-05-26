أسهم أوروبا تستقر مع تراجع آمال انتهاء الحرب في إيران

اتسم تداول الأسهم الأوروبية بالهدوء اليوم ​الثلاثاء مع تراجع الآمال في نهاية وشيكة ‌للحرب الدائرة ​في الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 631.92 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش.

وأمس الاثنين، أغلق المؤشر عند أعلى مستوى له ⁠منذ يوم 27 فبراير، أي قبل اندلاع الحرب بيوم، وأصبح على بعد واحد بالمئة فقط من بلوغ أعلى مستوى له على الإطلاق ‌على أمل أن يحل السلام في المنطقة قريبا.

ومع ذلك، أدت أحدث الهجمات وتعليقات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ‌بأن التفاوض على اتفاق مع إيران ‌ربما "يستغرق بضعة أيام" إلى انحسار تلك الآمال، وبدأت ‌الأسواق تترقب أي مؤشرات ‌على احتمال تفاقم التوتر بقدر أكبر.

وارتفعت أسعار خام برنت اثنين بالمئة، ​مما أثار مخاوف ‌من التضخم، إذ ​تعتمد منطقة اليورو بشكل ⁠كبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز.

وتراجعت أسهم شركات الطيران الحساسة لأسعار الطاقة، ومن بينها لوفتهانزا ورايان ​إير ⁠اللتان نزل ⁠سهم كل منهما 1.3 بالمئة.

وخفض بنك مورجان ستانلي توصيته لشركة الطيران الألمانية.

ومن بين الأسهم الأخرى التي ⁠شهدت تحركات، خسر سهم فيراري سبعة بالمئة بعد أن كشفت الشركة المصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة عن أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاجها، في وقت تقلص فيه الشركات المنافسة، بما في ذلك بورش ‌ولامبورجيني، طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية متذرعة بضعف الطلب.

ويتجه السهم لتسجيل ​أكبر خسارة يومية منذ أكتوبر، مما أثر سلبا على قطاع السيارات وقطع الغيار الذي انخفض اثنين بالمئة. وتباين أداء معظم القطاعات الأخرى.