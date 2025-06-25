أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن المعنويات إثر تراجع التوتر

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الأربعاء إذ اعتبر المستثمرون وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران علامة على تراجع التوتر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 542.12 نقطة. وارتفعت مؤشرات أوروبية رئيسية أخرى، باستثناء المؤشر الإسباني الذي تراجع 0.3%.

وبدا أن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل صامداً اليوم الأربعاء، بعد يوم من إشارة البلدين إلى وقف حربهما الجوية، على الأقل في الوقت الحالي.

وقال ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «واعدة» وإن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.

وصعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاضها في الجلستين السابقتين.

وقادت أسهم شركات السيارات الأوروبية مكاسب القطاعات بصعودها 1.2%، وارتفع قطاع شركات الصناعات الدفاعية 0.9%، إلا أن أسهم شركات الإعلام تراجعت 0.6 بالمئة.

وقفز سهم شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات 3.4% بعد أن رفعت شركة جيفريز للوساطة تصنيفه من «احتفاظ» إلى «شراء».

وسينصب التركيز على قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة اليوم، إذ سيكون الإنفاق الدفاعي محور الاهتمام الرئيسي.

ويترقب المستثمرون أيضاً شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم.