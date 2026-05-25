الأسواق العالمية تتنفس الصعداء.. تفاؤل باتفاق أمريكي إيراني يدفع الأسهم لمكاسب تاريخية

شهدت الأسواق العالمية موجة صعود قوية، اليوم الاثنين، مدفوعة بتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، الأمر الذي انعكس إيجاباً على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط وسط توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الطاقة العالمية.

وسجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة تجاوزت 0.6% ليصل إلى 628.93 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته القياسية المسجلة أواخر فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب في المنطقة.

كما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.2% إلى 25,180 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ بداية الحرب، فيما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.1%، وانخفضت أحجام التداول نظرًا لإغلاق مؤشر فوتسي 100 البريطاني بمناسبة عطلة رسمية.

وجاءت المكاسب مدعومة بارتفاع معظم القطاعات الأوروبية، خاصة البنوك التي قفزت بنسبة 1.7%، إلى جانب شركات الطيران التي استفادت من تراجع أسعار النفط، حيث ارتفعت أسهم «لوفتهانزا» بنسبة 4.2%، و«إير فرانس – كيه إل إم» بنحو 9%.

وفي آسيا، تجاوز مؤشر «نيكاي 225» الياباني حاجز 65 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.87% عند 65,158.19 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال التداولات بلغ 65,408.87 نقطة. ويعد هذا الارتفاع الأكبر للمؤشر خلال ثلاثة أيام منذ أكثر من ست سنوات، مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب تراجع أسعار النفط.

كما ارتفع مؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقاً بنسبة 1.29%، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.8%، في حين أغلقت أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ بسبب عطلات رسمية.

وجاءت هذه التحركات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن المفاوضات مع إيران «تسير بصورة منظمة وبناءة»، مشيراً إلى أن واشنطن وطهران أنجزتا «قدراً كبيراً» من التفاوض على مذكرة تفاهم قد تفضي إلى اتفاق سلام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام إمدادات النفط العالمية.

ورغم تأكيد ترامب أنه طلب من ممثليه «عدم التسرع في إبرام الاتفاق»، فإن الأسواق استجابت سريعاً لهذه التصريحات، مع تنامي الرهانات على تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 5%، حيث انخفض خام برنت إلى نحو 97 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 91 دولاراً، ما عزز مكاسب الأسهم العالمية وخفف المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبرى، إذ يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما تعتمد أوروبا واليابان بشكل كبير على الطاقة القادمة عبر هذا الممر البحري.

وقال محللون إن الأسواق بدأت تتحول من «تسعير المخاطر الجيوسياسية» إلى «تسعير احتمالات السلام»، خاصة مع تراجع أسعار الطاقة وتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار أمام الين الياباني إلى 158.91 ينا، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1639 دولار.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم «ديليفري هيرو» الألمانية بأكثر من 10% بعد تقارير أفادت بأن شركة «أوبر» الأمريكية تدرس رفع عرضها للاستحواذ على شركة توصيل الطعام الألمانية، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 11.5 مليار يورو.