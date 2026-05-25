الأسهم الأوروبية تلامس قمماً تاريخية مع تصاعد آمال السلام

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على ارتفاعات قوية، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط تنامي تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز شهية المخاطرة وخفف المخاوف المرتبطة بالتضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.64% ليصل إلى 628.93 نقطة خلال التعاملات المبكرة، مقترباً من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وجاءت المكاسب مدعومة بارتفاع واسع لمعظم القطاعات الأوروبية، بقيادة أسهم البنوك التي قفزت بنحو 1.7%، في وقت استفادت فيه شركات الطيران من التراجع الحاد في أسعار النفط.

وارتفع سهم لوفنهانزا بنسبة 4.2%، بينما قفز سهم الخطوط الجوية الفرنسية-الهولندية بنحو 9%، بالتزامن مع انخفاض خام برنت بنسبة 5% إلى حدود 98 دولاراً للبرميل.

ويترقب المستثمرون تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وطهران "تفاوضتا إلى حد كبير" بشأن مذكرة تفاهم لاتفاق سلام محتمل قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة النفط العالمية.

ورغم تأكيد ترامب أنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق نهائي، فإن الأسواق ركزت على احتمالات التهدئة الجيوسياسية، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

ويُنظر إلى أي انفراج محتمل في المنطقة باعتباره عاملاً داعماً لاقتصادات أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، في وقت كانت فيه المخاوف من ارتفاع أسعار النفط تضغط على أداء الأسواق الأوروبية خلال الأشهر الماضية.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم ديلفري هيرو بنسبة 12% بعد تقارير أفادت بأن مجلس إدارة "أوبر" ناقش رفع عرضه للاستحواذ على الشركة الألمانية، عقب رفض أحد كبار المساهمين عرضاً سابقاً قيّم الشركة بأكثر من 11.5 مليار يورو.

ومن المتوقع أن تبقى أحجام التداول محدودة نسبياً خلال الجلسة، مع إغلاق الأسواق في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب العطلات الرسمية.