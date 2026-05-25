المؤشر نيكاي الياباني يتجاوز 65000 نقطة لأول مرة

قفز مؤشر نيكاي الياباني اليوم ‌الاثنين ​متجاوزا حاجز 65000 نقطة للمرة الأولى، إذ أدى التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران ⁠إلى تعزيز الطلب على الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وارتفع نيكاي 2.81 بالمئة إلى 65055.68 نقطة ‌في المعاملات المبكرة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23 ‌بالمئة إلى 3950.91 نقطة.

اعتماد اليابان على ‌الطاقة المستوردة جعل ‌اقتصادها شديد التأثر بارتفاع ‌أسعار النفط الناجم عن الصراع ​الذي دام ‌قرابة ​ثلاثة أشهر بين الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل وإيران.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ​مطلع ⁠الأسبوع ⁠إن واشنطن وإيران أنجزتا "قدرا كبيرا من التفاوض" على مذكرة ⁠تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز الملاحي لنقل النفط. وقال ترامب في وقت لاحق ‌إنه طلب من ممثليه عدم التسرع ​في إبرام أي اتفاق. وارتفع 139 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 86 سهما.