الأسهم الأوروبية ترتفع مع بوادر تقدم محادثات أمريكا وإيران

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة ​مع تفاؤل المستثمرين بوجود بوادر ‌على إحراز ​محادثات السلام الأمريكية الإيرانية تقدما، رغم استمرار الخلاف بين الجانبين على قضايا رئيسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 623.79 نقطة بحلول الساعة 0703 بتوقيت ⁠جرينتش، ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.

والخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن تتركز على مخزون إيران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، ‌الذي كان يمر عبره قبل الحرب أكثر من 20 بالمئة من احتياجات العالم ‌من الطاقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو ‌روبيو إن هناك "بعض المؤشرات الجيدة" في المحادثات، ‌وقال مصدر إيراني ‌كبير لرويترز إنه تم تضييق الفجوة بين الجانبين.

ويتوقع محللون ​أن يؤدي ‌التوصل إلى ​اتفاق يتضمن فتح المضيق ⁠إلى ارتفاع الأسهم الأوروبية التي تخلفت عن نظيراتها لأن اعتماد المنطقة على استيراد النفط ​أثر ⁠سلبا على ⁠الأسواق وأدى إلى ارتفاع التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية تعافي ثقة المستهلكين الألمان مع اقتراب شهر يونيو، وأكدت بيانات أخرى نمو الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2026. وارتفع المؤشر داكس 0.7 بالمئة.

وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك المركزي ‌الأوروبي أسعار الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام.

وزاد ​سهم ريتشمونت، مالكة العلامة التجارية كارتييه، بنسبة 4.2 بالمئة بعد الإعلان عن إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الرابع.