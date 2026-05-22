نيكاي يقترب من قمته القياسية بدعم "الذكاء الاصطناعي"

ارتفع المؤشر نيكاي ​الياباني بأكثر من اثنين بالمئة اليوم ‌الجمعة ليقترب ​من ذروته القياسية المسجلة الأسبوع الماضي، وسط انتعاش أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بدفعة من مكاسب نظيراتها الأمريكية.

وصعد المؤشر نيكاي 2.4 بالمئة إلى 63127.44 نقطة في ⁠أواخر الجلسة الصباحية، ليقترب بذلك من أعلى مستوى البالغ 63799.32 نقطة والمسجل يوم 14 مايو.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‌واحدا بالمئة إلى 3891.71 نقطة.

يأتي ذلك بعد صعود مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأمريكي، الذي ‌يحظى بمتابعة كبيرة، 1.3 بالمئة خلال ‌الليل.

وانتعشت الأسهم اليابانية بقوة من أدنى ‌مستوياتها في عدة أسابيع ‌التي سجلتها يوم الأربعاء، مدعومة إلى حد كبير ​بمؤشرات على أن ‌حرب إيران ​ربما تقترب من نهايتها، ⁠مما ساعد أيضا في خفض أسعار النفط وعوائد السندات العالمية.

وكتب المحللان ماساتشي أكوتسو ​وتيتسوهيرو ⁠تاكوياما لدى بنك أوف ⁠أمريكا سكيوريتيز في تقرير "التصحيح في الأسهم اليابانية، وخاصة أسهم الذكاء الاصطناعي، ربما يستمر، لكننا ⁠لا نتوقع أن يصبح طويل الأمد أو حادا".

وأضافا "من منظور متوسط الأجل، نُبقي على تفضيلنا للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وعلى موقفنا المتفائل تجاه الأسهم اليابانية".

واليوم الجمعة، أصبحت مجموعة ‌سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي، أكبر ​داعم للمؤشر نيكاي بفارق كبير، إذ حققت 549 نقطة من إجمالي مكاسب المؤشر البالغة 1432 نقطة، بعد أن قفز سهمها 11.1 ​بالمئة.