الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب محادثات السلام بين واشنطن وطهران

انخفضت الأسهم الأوروبية الخميس، وسط ترقب المستثمرين وحذرهم في انتظار تطورات جديدة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأعلنت إيران أنها تراجع رد واشنطن الأخير لإنهاء الحرب، بينما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مستعد للانتظار "للحصول على الإجابات الصحيحة" من طهران، لكنه أكد أن الهجمات ستتجدد في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 618.79 نقطة، ، بعد أن أنهى تداولات يوم الأربعاء مرتفعًا بنسبة 1.5% قرب أعلى مستوياته في أسبوعين.

ولم تتمكن الأسهم الأوروبية من التعافي والعودة إلى مستويات ما قبل الحرب، إذ أعاق اعتماد المنطقة على واردات النفط وضعف استثماراتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نموها، في حين شهدت الأسهم العالمية ارتفاعًا ملحوظًا. وأفادت مصادر لوكالة رويترز أن احتمالية رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة في يونيو باتت شبه مؤكدة، إلا أن البنك على الأرجح لن يُبدي التزامًا قاطعًا بشأن أي خطوة أخرى.

وتتوقع أسواق المال حاليًا أكثر من رفعتين لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام. ومن بين الشركات التي شهدت تحركات مبكرة، انخفض سهم شركة إيزي جيت بنسبة 1.8% بعد أن سجلت شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة خسارة في النصف الأول من العام، وأعلنت أن توقعاتها للعام بأكمله لا تزال غير مؤكدة في ظل الحرب الإيرانية.