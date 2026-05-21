نيكاي يرتفع بفضل التفاؤل تجاه الذكاء الاصطناعي ومحادثات إيران

ارتفع المؤشر نيكاي ​الياباني بأكثر من 3.5 بالمئة اليوم الخميس مسجلا ‌أكبر ​مكاسب له خلال أسبوعين بدفعة من تجدد الحماس تجاه أسهم شركات التكنولوجيا وانحسار التوتر الجيوسياسي المرتبط بحرب إيران.

وصعد المؤشر نيكاي 225 القياسي 3.58 بالمئة إلى 61945.34 نقطة، ومن المتوقع أن يسجل أكبر مكاسب يومية ⁠له منذ السابع من مايو، إذا استمر الزخم الحالي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.21 بالمئة إلى 3875.34 نقطة.

واقتفى المؤشر نيكاي أثر مكاسب وول ‌ستريت قبل إعلان نتائج شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي توقعت مبيعات أعلى من تقديرات السوق.

وانخفضت ‌أسعار النفط بشكل حاد خلال الليل بعد ‌أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات لإنهاء ‌الحرب على إيران ‌دخلت مراحلها النهائية، مما هدأ من المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وتلقت ثقة المستثمرين دعما ​من تفادي إضراب ‌عمالي في سامسونج ​إلكترونيكس، كان من الممكن أن ⁠يعطل اقتصاد كوريا الجنوبية وإمدادات الرقائق العالمية، ومن تقارير ذكرت أن أوبن إيه.آي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام. ​وقفز ⁠سهم مجموعة سوفت ⁠بنك، وهي مستثمر رئيسي في الشركة ومشاريع أخرى للذكاء الاصطناعي، إلى الحد الأقصى اليومي للصعود.

قال واتارو أكياما، محلل ⁠الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "تقود السوق أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وشركات أشباه الموصلات في أعقاب أحدث المستجدات، بما في ذلك تجنب الإضراب في شركة سامسونج إلكترونيكس ونتائج شركة إنفيديا".

وأضاف " نشهد مكاسب في مجموعة واسعة من ‌القطاعات بسبب انخفاض أسعار النفط الخام".

وارتفع 156 سهما مدرجا على المؤشر نيكي ​مقابل انخفاض 69 سهما. وتصدرت مجموعة سوفت بنك أكبر الأسهم الرابحة من حيث النسبة بعد صعودها 19.9 بالمئة، تلتها سوشيونكست التي قفزت 17.2 بالمئة، ثم إيبيدن التي ​زادت 15.2 بالمئة.

رويترز