الأسهم الأوروبية تصعد مع ارتفاع المعنويات بعد وقف النار بين إسرائيل وإيران

ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما دعم معنويات المستثمرين عالميا وإقبالهم على المخاطرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة إلى 542.6 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.

وزادت أيضا مؤشرات رئيسية أخرى في المنطقة.

وقاد المؤشر داكس الألماني المكاسب بارتفاعه اثنين بالمئة تقريبا.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب وقف إطلاق النار مع إيران.

وأعلن ترامب في وقت متأخر من أمس الاثنين أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار. وبعد ذلك بساعات، قال إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه.

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، ودفع الإقبال على المخاطرة أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين.

وخسر قطاع النفط والغاز 3.5 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه 4.3 بالمئة.

وزاد سهم أسترازينيكا 1.3 بالمئة بعد موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على أن تنتج شركة تصنيع الأدوية البريطانية وشريكتها دياتشي سانكيو عقار داتروواي الدقيق لعلاج أحد أنواع سرطان الرئة.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقبة أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم.