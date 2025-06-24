صعود الأسهم اليابانية بعد وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد في المئة خلال تعاملات الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار، مما عزز شهية الإقبال على المخاطرة.

وصعد المؤشر نيكاي 1.4% إلى 38898.68 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.18% إلى 2793.66.

وقال ترامب إن وقف إطلاق نار «كاملاً وشاملاً» بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ 12 يوماً بين الجانبين، وذلك بعد لحظات من تبادل الجانبين التهديدات بشن هجمات جديدة.

وقادت أسهم التكنولوجيا اليابانية المكاسب على المؤشر نيكاي، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.7% ليقدم أكبر دعم للمؤشر.

وهبطت أسهم الطاقة بعد تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي.