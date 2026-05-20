الدولار يرتفع وسط آمال السلام بالشرق الأوسط

ارتفع الدولار، أمس، ​مع موازنة المستثمرين بين الآمال الحذرة بشأن اتفاق سلام في الشرق الأوسط ‌والمخاوف من ​احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وقفز الدولار في مارس بعدما أدى إغلاق إيران الفعلي ⁠لمضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، ما ألقى بظلاله على الاقتصادات المعتمدة على الخام مثل اليابان ومنطقة اليورو، في حين زاد الطلب على الدولار كملاذ آمن. وفي الوقت نفسه، أشارت أداة فيد ووتش التابعة لسي. إم. إي إلى ‌أن المستثمرين يتوقعون الآن احتمالاً بنسبة 48.5% تقريباً أن يرفع ‌مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ديسمبر، واحتمالاً بنسبة 98.8% ‌أن يُبقي على أسعار ‌الفائدة الحالية في اجتماعه المقبل في يونيو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ​عملات، 0.2% إلى ‌99.18.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1633 ⁠دولار. وارتفع الدولار 0.15% مقابل الين إلى 159.10 يناً بعدما أظهرت بيانات حكومية، أمس، أن الاقتصاد الياباني نما 2.1% على أساس سنوي ​في الربع الأول، ⁠ما عزز التوقعات ⁠برفع بنك اليابان سعر الفائدة في يونيو.

وقالت ساتسوكي كاتاياما، وزيرة المالية اليابانية للصحفيين، الاثنين، إن طوكيو مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد التقلبات المفرطة في أسعار ⁠الصرف في أي وقت، مع ضمان أن يتم أي تدخل لدعم الين وبيع الدولار بطريقة تتجنب دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع.

ويراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات أخرى إلى تدخل لدعم الين، الذي لم يرتفع إلا قليلاً عما كان عليه قبل أن يبدأ المسؤولون اليابانيون ‌الشهر الماضي أول تدخل لهم في السوق منذ ما يقرب من عامين. وتراجع الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.71345 دولار أمريكي بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المنعقد في الخامس من مايو.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5854 دولار أمريكي متأثراً بانخفاض الدولار الأسترالي. وارتفع الدولار أمام اليوان 0.1% إلى ​6.8031 يوان في التعاملات الخارجية.