الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم تصريحات ترامب بشأن إيران وتراجع أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في ختام تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود «فرصة جيدة جداً» للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.78% ليصل إلى 611.22 نقطة، رغم بقائه دون مستوياته المسجلة قبل اندلاع الحرب.

وتأثرت الأسواق الأوروبية خلال الفترة الماضية بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار الطاقة، في ظل اعتماد القارة على واردات النفط، ما جعلها أقل أداءً مقارنة بالأسواق العالمية.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بنحو 2% لكنها بقيت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما استقرت أسعار السندات بعد موجة بيع شهدتها الجلسات السابقة.

وتترقب الأسواق اختباراً مهماً لقطاع التكنولوجيا العالمي مع إعلان نتائج شركة «إنفيديا» يوم الأربعاء، وسط استمرار الزخم المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي تحركات الشركات، انخفض سهم «ستاندرد تشارترد» بنسبة 0.8% بعد إعلان خطط لتقليص أكثر من 7000 وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة ضمن استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

كما هبط سهم «فالوريك» بنسبة 10.3% بعد بيع «أرسيلور ميتال» حصة من أسهمها في الشركة الفرنسية بخصم على السعر السوقي.