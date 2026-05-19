المؤشر نيكاي يتخلى عن مكاسب مبكرة مع تراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء ​بعدما سجل مكاسب في بداية الجلسة، إذ ‌اقتفت أسهم شركات ​التكنولوجيا الكبرى أثر تراجع نظيراتها الأمريكية خلال الليل، على الرغم من بيانات إيجابية دفعت المستثمرين إلى شراء الأسهم شديدة التأثر بالاقتصاد.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.64 بالمئة إلى 60429.76 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، بعد أن ارتفع ⁠بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 3840.7.

وقال يوجو ‌تسبوي المحلل في دايوا سكيوريتيز "تحاول السوق تحديد المدة التي سيستمر فيها انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية".

وأضاف "يرغب المستثمرون أيضا ‌في رؤية نتائج أرباح شركة إنفيديا". وأغلق مؤشرا ناسداك ‌وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض أمس ‌الاثنين، مع جني المستثمرين لبعض ‌الأرباح من أسهم شركات التكنولوجيا.

ومن المقرر أن تعلن إنفيديا، الشركة الأعلى ​قيمة في العالم، ‌عن نتائجها غدا ​الأربعاء.

وكان سهم شركة ⁠الرقائق الإلكترونية قد انخفض 1.3 بالمئة أمس الاثنين. وفي اليابان، تراجع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.76 بالمئة ليصبح أكبر ​سبب ⁠في انخفاض ⁠المؤشر نيكاي. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 3.56 بالمئة، بينما نزل سهم طوكيو إلكترون ⁠لمعدات صناعة الرقائق 2.96 بالمئة.

وانخفض سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 4.24 بالمئة. وتراجعت أسهم شركات صناعة كابلات الألياف الضوئية، إذ هبط سهم فوجيكورا 5.75 بالمئة وسهم فوروكاوا إلكتريك 7.6 بالمئة.

وارتفعت أسهم القيمة بعد أن ‌أظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في ​الربع الأول بفضل قوة الصادرات والاستهلاك.

وقال تسبوي "قاد الاستهلاك هذا النمو. وأكدت السوق قوة الطلب المحلي". وارتفعت أسهم البنوك، إذ صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية وسهم مجموعة ميزوهو المالية ​بأكثر من ثلاثة ‌بالمئة لكل منهما.