135 ألف صفقة للأسهم المحلية بقيمة 5.5 مليارات درهم في 3 أيام

شهدت أسواق المال المحلية قرابة 135 ألف صفقة تداول تمت خلال أيام التداول الثلاثة في الأسبوع المنقضي بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات درهم.

ووفق توزيع السيولة المحققة استقطب سوق أبوظبي المالي 3.4 مليارات درهم تمت عبر 71.5 ألف صفقة تمت خلال أيام التداول، فيما تجاوزت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 2.1 مليار درهم خلال 63.5 ألف صفقة.

وكانت مؤشرات أسواق المال المحلية قد شهدت تبايناً في ختام جلسات الأسبوع، أمس الجمعة، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي على نمو قدره 0.70 % ليبلغ مستوى 4854 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي على تقلص قدره 0.11 % ليبلغ 9266 نقطة.

وجاءت أكثر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي المالي بتداولات الجمعة في كل من قطاعي البنوك والاستثمار إلى جانب الصناعة، حيث تصدر سهم شركة «البنك العربي» بنسبة 14.5 % تلاه سهم شركة «الخليج الاستثمارية» بنسبة 9 % ثم سهم «أم القيوين للاستثمارات» بنسبة 6.9 % فيما حقق سهم «اسمنت الخليج» نمو 6.8 %. في المقابل كان سهم «اي اس جي» الأكثر تراجعا في سوق أبوظبي بنسبة 8.1 %تلاه سهم «بنك ام القيوين» بنسبة 6.1 %، بينما تراجع سهم شركة «بلدكو» بنسبة 5.7 % ثم سهم «أي 7» بنسبة 3 % في ختام تداولات أمس الجمعة.