المؤشر نيكاي الياباني يغلق منخفضاً بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين بعد أن أدت الهجمات الأمريكية على مواقع نووية إيرانية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين أثرت القفزة المصاحبة في أسعار النفط على آفاق الاقتصاد الياباني ونتائج أعمال الشركات.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.13 بالمئة إلى 38354.09 نقطة عند الإغلاق، مع انخفاض 154 من الأسهم المدرجة مقابل ارتفاع 69 سهما، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على سهمين. ومع ذلك، كان الانخفاض بعيدا عن المستويات المسجلة في بداية الجلسة عندما هبط المؤشر القياسي بنحو واحد بالمئة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة.

وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في ميزوهو للأوراق المالية "نظرا للشعور القوي بالغموض فيما يتعلق بالوضع الراهن، يتخذ العديد من المستثمرين موقف الانتظار والترقب".

ومن المرجح أن تتقلب العوامل المؤثرة في اتجاه المؤشر نيكاي، بما في ذلك النفط وسعر الصرف، بشكل كبير استجابة لأي تطورات في الشرق الأوسط.

واليابان، التي تستورد معظم نفطها، شديدة التأثر بأسعار الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر اليوم الاثنين، إذ يترقب المتداولون بقلق رد فعل إيران على دخول الولايات المتحدة في الصراع. وربما تتأثر شركات التصنيع اليابانية بارتفاع أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، أشار محللون إلى أن انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريبا مقابل الدولار قدم دعما لأسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى، التي ترتفع قيمة إيراداتها الخارجية مع تراجع الين.

وسجلت أسهم شركات الرقائق أداء ضعيفا، إذ كانت أدفانتست وطوكيو إلكترون من بين الأكثر تراجعا بانخفاضهما 1.23 بالمئة و1.17 بالمئة على الترتيب.