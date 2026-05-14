صعود جماعي للأسهم الأوروبية بدعم قطاع ‌الذكاء ​الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الخميس ​إذ عوض التفاؤل المدفوع بقطاع ‌الذكاء ​الاصطناعي أثر المخاوف المستمرة بشأن الجمود في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تابع فيه المستثمرون القمة الأمريكية الصينية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 ⁠% ليصل إلى 614.05 نقطة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه 0.8 % الأربعاء. وأغلقت بعض أسواق ‌المنطقة بسبب عطلة رسمية ، مما أدى إلى انخفاض أحجام التداول.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد ‌البريطاني نما على نحو غير متوقع ‌في مارس 0.3 % . وارتفع ‌المؤشر فاينانشال تايمز ‌100 بواقع 0.2 %.

ورغم تسجيل مكاسب في الآونة الأخيرة، ​لا تزال ‌الأسهم الأوروبية دون ​مستويات ما قبل الحرب، ⁠إذ تسلط بيانات التضخم الضوء على تأثير ارتفاع أسعار النفط على المنطقة التي ​تعتمد ⁠على ⁠الاستيراد.

وأصبح فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي أحدث عضو في البنك يقول ⁠إن رفع أسعار الفائدة ربما يكون ضروريا للتعامل مع التضخم. وتتوقع أسواق المال حاليا أكثر من زيادتين في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، مع ‌توقع الأولى في يونيو .

ونزل سهم بربري 4% ​بعد أن أعلنت الشركة تسجيل مبيعات في الربع الرابع تتسق مع التوقعات في ظل تثبيط حرب إيران للسياحة والإنفاق.