صعود جماعي للأسهم الأوروبية بدعم قطاع ‌الذكاء ​الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الخميس إذ عوض التفاؤل المدفوع بقطاع الذكاء الاصطناعي أثر المخاوف المستمرة بشأن الجمود في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تابع فيه المستثمرون القمة الأمريكية الصينية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % ليصل إلى 614.05 نقطة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه 0.8 % الأربعاء. وأغلقت بعض أسواق المنطقة بسبب عطلة رسمية ، مما أدى إلى انخفاض أحجام التداول.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما على نحو غير متوقع في مارس 0.3 % . وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 بواقع 0.2 %.
ورغم تسجيل مكاسب في الآونة الأخيرة، لا تزال الأسهم الأوروبية دون مستويات ما قبل الحرب، إذ تسلط بيانات التضخم الضوء على تأثير ارتفاع أسعار النفط على المنطقة التي تعتمد على الاستيراد.
وأصبح فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي أحدث عضو في البنك يقول إن رفع أسعار الفائدة ربما يكون ضروريا للتعامل مع التضخم. وتتوقع أسواق المال حاليا أكثر من زيادتين في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، مع توقع الأولى في يونيو .
ونزل سهم بربري 4% بعد أن أعلنت الشركة تسجيل مبيعات في الربع الرابع تتسق مع التوقعات في ظل تثبيط حرب إيران للسياحة والإنفاق.