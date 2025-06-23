نيكاي الياباني يتراجع متأثراً بالتوتر في الشرق الأوسط

نزل المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع نووية رئيسية في إيران، مما عزز العزوف عن المخاطرة، في حين ألقى صعود أسعار النفط بظلاله على توقعات الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات.

ونزل نيكاي 0.55 بالمئة إلى 38191.87 نقطة في منتصف اليوم.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة.

تستورد اليابان جميع احتياجاتها من النفط تقريبا، مما يجعل الاقتصاد الياباني شديد الحساسية لأسعار الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين بتوتر لرد إيران على دخول الولايات المتحدة في الصراع. وشركات الصناعات التحويلية اليابانية عرضة أيضا للتأثر بارتفاع أسعار الطاقة.

في الوقت نفسه، أشار محللون إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريبا مقابل الدولار الأمريكي القوي على نطاق واسع، مما قدم بعض الدعم لأسهم الشركات اليابانية المصدرة.

وسجلت أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية أداء أسوأ من أداء السوق، إذ تراجع سهم سكرين هولدنجز 3.76 بالمئة ليكون الخاسر الأكبر على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية. ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.42 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست 1.69 بالمئة.

وحققت أسهم شركات التنقيب عن النفط والتكرير أفضل أداء، وارتفع المؤشر الفرعي للتعدين على المؤشر توبكس 1.49 بالمئة في حين زاد المؤشر الفرعي للنفط والفحم 0.51 بالمئة.