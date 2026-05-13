نيكاي يعكس اتجاهه ويعوض خسائره ويصعد 0.84 %

عوض المؤشر نيكاي الياباني خسائر سجلها في وقت ​سابق من جلسة الأربعاء ليغلق على ارتفاع مع تسجيل ‌قفزة في سهم ​شركة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة ، وارتفع أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً واحداً بالمئة مع ازدياد ثقة المستثمرين بشأن توقعات أداء الشركات المحلية.

وصعد المؤشر نيكاي 0.84 % ليغلق عند 63272.11 نقطة بعد أن هبط بما وصل إلى 0.67 % في وقت سابق ⁠من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.01 % إلى 3912.14 نقطة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا المحلل في سوميتومو ميتسوي دي. إس لإدارة الأصول "لا تزال هناك شكوك في السوق، لكن الشركات المحلية أعلنت عن توقعات ‌قوية نسبياً".

وأضاف: "تنبأت السوق بأن تعلن الشركات عن توقعات متواضعة خلال فترة إعلان النتائج المالية حالياً، لكن اتضح أن الوضع العام لم يكن بالضعف ‌الذي توقعته".

وقفز سهم أوليمبوس كورب 19.83 % بعد أن توقعت ‌الشركة المصنعة للمعدات الطبية صافي ربح سنوي يتجاوز توقعات السوق ‌وأعلنت عن خطة لإعادة شراء ‌الأسهم.

وقفز سهم كيوكسيا 9.54 % بعد خسائر سجلها في وقت سابق، ليمنح المؤشر نيكاي أكبر ​دفعة. وفاق أثر ‌المكاسب التي سجلها ​السهم تأثير ما تكبده سهما أدفانتست ⁠وطوكيو إلكترون من خسائر، إذ هبطا بنسبتي 1.45 % و1.57 % على الترتيب، وهما من الشركات الكبرى ذات الوزن النسبي الكبير على ​المؤشر والمرتبطة ⁠بتصنيع الرقائق.

وشهد سهم كيوكسيا، ⁠التي أدرجت على المؤشر نيكاي 225 في أبريل ، وصول قيمة التداول عليه إلى 24 تريليون ين (152.20 مليار دولار) الشهر الماضي وفقا ⁠لبيانات بورصة طوكيو، وهي قيمة غير مسبوقة منذ 2022.

وزاد سهم فوروكاوا إلكتريك المتخصصة في تصنيع كابلات الألياف الضوئية بنسبة 15.27 % ، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة. وقفز 16 % الثلاثاء بعد إعلان الشركة عن تقسيم أسهمها.

وزاد 158 سهما من المدرجة ‌على المؤشر نيكي مع انخفاض 64 سهما واستقرار ثلاثة أسهم.

وصعد سمها ميتسوبيشي كورب وميتسوي ​اند كو 6.62 % و4.5 % على الترتيب. ومنح سهم ميتسوبيشي بذك أكبر دفعة للمؤشر توبكس. وارتفع سهم تويوتا موتور 3.39 % بعد سلسلة من الخسائر استمرت 6 جلسات، وزاد سهم هوندا موتور 2.2 ​%.