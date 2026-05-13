نيكاي يعكس اتجاهه ويعوض خسائره ويصعد 0.84 %

عوض المؤشر نيكاي الياباني خسائر سجلها في وقت سابق من جلسة الأربعاء ليغلق على ارتفاع مع تسجيل قفزة في سهم شركة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة ، وارتفع أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً واحداً بالمئة مع ازدياد ثقة المستثمرين بشأن توقعات أداء الشركات المحلية.
وصعد المؤشر نيكاي 0.84 % ليغلق عند 63272.11 نقطة بعد أن هبط بما وصل إلى 0.67 % في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.01 % إلى 3912.14 نقطة.
وقال ماساهيرو إيشيكاوا المحلل في سوميتومو ميتسوي دي. إس لإدارة الأصول "لا تزال هناك شكوك في السوق، لكن الشركات المحلية أعلنت عن توقعات قوية نسبياً".
وأضاف: "تنبأت السوق بأن تعلن الشركات عن توقعات متواضعة خلال فترة إعلان النتائج المالية حالياً، لكن اتضح أن الوضع العام لم يكن بالضعف الذي توقعته".
وقفز سهم أوليمبوس كورب 19.83 % بعد أن توقعت الشركة المصنعة للمعدات الطبية صافي ربح سنوي يتجاوز توقعات السوق وأعلنت عن خطة لإعادة شراء الأسهم.
وقفز سهم كيوكسيا 9.54 % بعد خسائر سجلها في وقت سابق، ليمنح المؤشر نيكاي أكبر دفعة. وفاق أثر المكاسب التي سجلها السهم تأثير ما تكبده سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون من خسائر، إذ هبطا بنسبتي 1.45 % و1.57 % على الترتيب، وهما من الشركات الكبرى ذات الوزن النسبي الكبير على المؤشر والمرتبطة بتصنيع الرقائق.
وشهد سهم كيوكسيا، التي أدرجت على المؤشر نيكاي 225 في أبريل ، وصول قيمة التداول عليه إلى 24 تريليون ين (152.20 مليار دولار) الشهر الماضي وفقا لبيانات بورصة طوكيو، وهي قيمة غير مسبوقة منذ 2022.
وزاد سهم فوروكاوا إلكتريك المتخصصة في تصنيع كابلات الألياف الضوئية بنسبة 15.27 % ، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة. وقفز 16 % الثلاثاء بعد إعلان الشركة عن تقسيم أسهمها.
وزاد 158 سهما من المدرجة على المؤشر نيكي مع انخفاض 64 سهما واستقرار ثلاثة أسهم.
وصعد سمها ميتسوبيشي كورب وميتسوي اند كو 6.62 % و4.5 % على الترتيب. ومنح سهم ميتسوبيشي بذك أكبر دفعة للمؤشر توبكس. وارتفع سهم تويوتا موتور 3.39 % بعد سلسلة من الخسائر استمرت 6 جلسات، وزاد سهم هوندا موتور 2.2 %.