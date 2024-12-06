الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تغير التوقعات بشأن تحرك السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين يواصل المستثمرون متابعة الاضطرابات السياسية في فرنسا وكوريا الجنوبية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.04 بالمئة بحلول الساعة 08.13 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب لستة أيام متتالية. ويتجه المؤشر لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في 10 أسابيع.

وهدأت البورصة الفرنسية بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة ستكون أولويته القصوى اعتماد موازنة 2025 من قبل البرلمان، بعد أن أطاح المشرعون بالحكومة.

وصعد المؤشر كاك 40 القياسي الفرنسي 0.2 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة الماضية.

وينصب التركيز على بيانات الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر، والمقرر صدورها في الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش. وتحظى القراءة بمتابعة شديدة إذ إنها قد تغير مسار خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومن بين الأسهم الفردية، تقدم سهم دايركت لاين 8.5 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين البريطانية إنها على استعداد للتوصية بصفقة استحواذ بقيمة 3.61 مليارات جنيه إسترليني (4.60 مليارات دولار) من قبل شركة أفيفا إذا قدمت منافستها الأكبر عرضا رسميا.