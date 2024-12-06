نيكاي يتراجع وسط جني أرباح وترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة وسط جني أرباح بعد أربعة أيام من المكاسب في حين يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن الوظائف في الولايات المتحدة سيصدر في وقت لاحق من اليوم.

وجاءت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ضمن أكبر الخاسرين، مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت التي انخفضت في ختام جلسة أمس.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.77 بالمئة ليغلق عند 39091.17 نقطة، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 39 ألف نقطة المهم نفسيا. ومع ذلك سجل المؤشر زيادة أسبوعية بنحو 2.3 بالمئة.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من موردي إنفيديا، 3.25 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر بالنقاط على المؤشر نيكي. كما تراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 2.58 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الأقل اعتمادا على أسهم التكنولوجيا، 0.55 بالمئة.

وقال كازو كاميتاني محلل الأسهم في نومورا "بعد أربعة أيام متتالية من المكاسب، يتزايد الحذر في السوق... يحجم عدد متزايد من المستثمرين في انتظار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة".

ويترقب المستثمرون البيانات الشهرية للوظائف غير الزراعية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم للحصول على دلالات جديدة على مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مع توقع السوق حاليا بنسبة 73 بالمئة خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي في 18 ديسمبر.

ومن ناحية أخرى قدم استقرار سعر صرف الين عند نحو 150 للدولار دعما لأسهم شركات صناعة السيارات، التي انخفض بعضها إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات بسبب الصعود السريع للعملة إلى أعلى مستوى في شهرين تقريبا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وصعد سهم نيسان 2.65 بالمئة ومازدا 1.54 بالمئة. بينما انخفض سهم تويوتا 0.11 بالمئة.

وسجل قطاع شركات الطيران أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، إذ ارتفع 0.73 بالمئة مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط تركيز على ضعف الطلب.