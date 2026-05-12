الدولار يرتفع بدعم بيانات الوظائف

ارتفع الدولار أمس لليوم الثاني على التوالي مقابل عملات رئيسية ​أخرى، خلال التعاملات الآسيوية، مدعوماً ببيانات قوية عن سوق العمل في ‌الولايات المتحدة والطلب على ​الملاذ الآمن المدفوع بما يشهده اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران من مخاطر.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1757 دولار وتراجع الين 0.3 بالمئة إلى 157.155 يناً للدولار وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3590 دولار. وفقد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.2 بالمئة إلى 0.7229 دولار، في حين خسر نظيره النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5948 دولار.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون ‌تغيير الشهر الماضي كما كان متوقعاً، لكن القرار كشف عن أعمق انقسام بداخله منذ عقود، إذ عارض 3 مسؤولين الإشارة إلى تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع اليوان ‌الصيني 0.1 بالمئة مقابل الدولار ​إلى 6.7939 يوان في التعاملات الخارجية، مسجلاً ⁠مكاسب لليوم الثامن على التوالي مع ترقب الأسواق لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وذكر مسؤولون أمريكيون أن من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قضايا ​إيران وتايوان والذكاء ⁠الاصطناعي والأسلحة النووية والمعادن الحيوية. وأظهرت ⁠بيانات صدرت في وقت سابق أن أسعار المنتجين في الصين فاقت التوقعات لتصل إلى أعلى مستوى في 45 شهراً في أبريل، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

وجاء ذلك ⁠في أعقاب الأرقام الصادرة مطلع الأسبوع، والتي أظهرت تسارع نمو الصادرات الصينية الشهر الماضي مع سعي المصانع لتلبية الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 98.103.

وحظي الدولار بدعم من تقرير الوظائف الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضية وأظهر زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 115 ألف وظيفة في ‌أبريل، أي ما يقارب مثلي التوقعات. وعززت هذه الأرقام التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير لبعض ​الوقت.