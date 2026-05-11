الذهب يرتفع في تعاملات متقلبة وسط تقييم لتطورات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب، ​الاثنين، في تعاملات متقلبة، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ‌تطورات الجهود ​الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية وينتظرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4730.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة خلال ⁠الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % لتسجل 4740.40 دولاراً.

وقال جيم ويكوف محلل الأسواق في بورصة الذهب الأمريكية «هناك إقبال على اقتناص الفرص وترتيب للمراكز قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع».

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل المقرر صدورها غداً الثلاثاء، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقررة يوم الأربعاء.

وعلى ‌الصعيد الجيوسياسي، أثار رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌لرد إيران على مقترح السلام الأمريكي مخاوف من استمرار الصراع ‌الدائر منذ 10 أسابيع وما يترتب عليه من شلل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط.

وقال ​دانيال بافيلونيس، كبير محللي الأسواق لدى ​آر.جيه.أو فيوتشرز، إن الأسواق تركز بشكل ⁠كبير على التوقعات المتعلقة بالمضيق، لا سيما مسألة إعادة فتحه، ويبدو أنها تستوعب الاحتمال الأكبر بارتفاع أسعار الطاقة.

وخفضت شركات سمسرة عالمية ​توقعاتها بخفض ⁠أسعار الفائدة الأمريكية مرتين ⁠هذا العام، وتنقسم التكهنات الآن بين الخفض بعض الشيء، أو عدم الخفض على الإطلاق في عام 2026 في ظل مخاطر ⁠التضخم وتوخي صناع السياسات الحذر.

وتراقب الأسواق أيضاً زيارة ترامب هذا الأسبوع إلى الصين ولقاءه المقرر مع الرئيس شي جين بينغ لمناقشة قضايا إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية.

وتراجعت أسهم شركات بيع المجوهرات للأفراد في الهند بعدما دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام لحماية احتياطيات النقد الأجنبي.

وتعد ​الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.8 % إلى 84.99 دولاراً للأونصة وصعد البلاتين 2.6 % إلى 2108.80 دولارات، وزاد البلاديوم 1 % ​إلى 1506.50 دولارات.