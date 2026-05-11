تحركات محدودة لأسهم أوروبا مع تعثر المفاوضات بين أمريكا وإيران

اتسمت تحركات الأسهم الأوروبية بالهدوء ​اليوم الاثنين إذ دفع تعثر التفاوض بين ‌الولايات ​المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع مما أثر سلبا على الإقبال على المخاطرة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 611.67 نقطة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وتباين أداء أسواق ⁠الأسهم في القارة، إذ ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة، في حين هبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة.

ورفض الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، ووصفه بأنه "غير مقبول على ‌الإطلاق".

وأدت الحرب ‌إلى إغلاق ​مضيق هرمز، وهو ممر ⁠مائي حيوي لخُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وأجج ارتفاع أسعار النفط المخاوف المتعلقة بتبعات ​الأزمة ⁠والحرب على ⁠التضخم والنمو.

ولا تزال أوروبا المعتمدة على الطاقة عرضة للتأثر بهذه التداعيات، إذ لا تزال مؤشرات ⁠الأسواق دون مستويات ما قبل الحرب.

وزاد سهم كامباس جروب البريطانية 3.8 بالمئة بعد أن رفعت أكبر شركة خدمات تموين في العالم تقديراتها لأرباح العام بأكمله.

وارتفع سهم شركة ‌دليفري هيرو 3.7 بالمئة بعد أن باعت شرعة بروساس الهولندية ​للاستثمار في قطاع التكنولوجيا حصة قدرها خمسة بالمئة في الشركة الألمانية إلى أبكس مانجمنت مقابل نحو 335 مليون يورو (393 مليون دولار).