"نيكاي" يتراجع مع عودة المخاوف المرتبطة بالحرب في إيران

ارتفع المؤشر نيكاي ​إلى مستوى قياسي في وقت مبكر اليوم ‌الاثنين ​قبل أن يتخلى عن مكاسبه ويتراجع مع تغلب أزمة الشرق الأوسط على التفاؤل بشأن أرباح الشركات والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.1 بالمئة إلى 62666.57 نقطة، بعد ⁠أن صعد إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة إلى 63385.04 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 ‌بالمئة إلى 3838.26 نقطة.

ارتفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية يوم الجمعة، مدعومة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي ‌مثل إنفيديا وسانديسك. وامتد هذا التفاؤل إلى ‌آسيا، إذ قفز سهم شركة كيوكسيا ‌اليابانية لصناعة الرقائق الإلكترونية ‌اليوم الاثنين بعد ارتفاعها 22 بالمئة في الأسبوع الماضي. وكانت أسهم ​شركة كونامي ‌جروب لصناعة ​ألعاب الفيديو وشركة جابان توباكو ⁠من بين أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي بعد أن أعلنت الشركتان عن أرباح قوية في ​وقت ⁠متأخر ⁠من يوم الجمعة.

وتخلت الأسهم اليابانية عن مكاسبها المبكرة بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠رد إيران على مقترح إجراء محادثات سلام، مما قوض الآمال في إنهاء الصراع الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار ‌البنزين دفع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى مستوى قياسي متدن في ​أوائل مايو.

وكان سهم شركة نينتندو من بين أكبر الشركات التي سجلت انخفاضا، إذ تراجع 6.5 بالمئة بعد أن رفعت الشركة أسعار جهاز ​ألعاب الفيديو سويتش 2.