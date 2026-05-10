أسواق المال.. أسبوع حافل بالإفصاحات وسط زخم العموميات والتوزيعات

تشهد أسواق المال المحلية أسبوعاً حافلاً بالإفصاحات المالية واجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو 2026، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج الربع الأول للشركات المدرجة، وما تحمله من مؤشرات إلى أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمتها العقار، والطاقة، والبنوك، والتأمين، والتجزئة. ويتصدر المشهد، يوم الإثنين، إعلان «إعمار» نتائجها المالية للفترة المنتهية في مارس 2026، بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية لإعمار للتطوير للتصويت على زيادة رأس المال، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.

كما يشهد الأسبوع زخماً كبيراً لاجتماعات مجالس الإدارة لمناقشة نتائج الربع الأول، تشمل شركات بارزة مثل «سالك»، و«أدنوك للغاز»، و«ديوا»، و«العربية للطيران»، و«أبوظبي للموانئ»، إلى جانب شركات التجزئة والتكنولوجيا والتعليم، ما يمنح المستثمرين قراءة شاملة لأداء الاقتصاد الإماراتي في بداية العام. ويبرز قطاع الطاقة ضمن أكثر القطاعات ترقباً، مع اجتماعات نتائج «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للإمداد والخدمات»، في ظل استمرار التوسع الاستثماري والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وفي القطاع الاستهلاكي، تتابع الأسواق نتائج «طلبات» و«سبينس» و«لولو للتجزئة القابضة»، لقياس اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي ونمو قطاع التجزئة، بالتزامن مع استمرار قوة الطلب المحلي والنشاط السياحي. كما يشهد الأسبوع عدداً من الاستحقاقات المتعلقة بالأرباح النقدية، من بينها أحقية توزيعات «أمريكانا للمطاعم» و«بنك الشارقة»، إضافة إلى صرف أرباح نقدية لمساهمي «أملاك» بنسبة 49 % عن العام المالي 2025 يوم الجمعة.

وقد أنهى مؤشر سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ135 نقطة، وبنسبة 2.3 %، مغلقاً عند 5902 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 5767 نقطة، متصدراً ارتفاعات الأسواق الخليجية. وتصدر مؤشر قطاع المواد الأساسية قائمة الارتفاعات بنسبة 4.8 %، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات 4.3%، ثم مؤشرا قطاعي العقارات والصناعة بـأكثر من 3 % لكل منهما. وارتفع مؤشر قطاع المرافق العامة 1.8 %، تبعه مؤشر القطاع المالي 1 %، ثم مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية 0.4 %، بينما انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية 3.1 %.

وسجلت أسعار أسهم 40 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 9 شركات. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ50 نقطة وبنسبة 0.5 %، مغلقاً عند 9840 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.

وشهدت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع مؤشرات 4 قطاعات أخرى. وتصدر مؤشر قطاع التكنولوجيا قائمة الارتفاعات بنسبة 14.9 %، تلاه مؤشر قطاع العقارات 4 %، ثم مؤشرا قطاعي الطاقة والاتصالات بأكثر من 3 % لكل منهما، تلاهما مؤشرات قطاعات الرعاية الصحية والصناعات والسلع الاستهلاكية بأكثر من 0.6 %. وفي المقابل تصدر مؤشر قطاع المواد الأساسية قائمة التراجعات بنسبة 3.5 %، ليتبعه في الهبوط مؤشر قطاع التقديري للمستهلك بـ2.4 % ثم مؤشرا قطاعي المرافق والمالية بـ1.7 % و0.3 % على التوالي.